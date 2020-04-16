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Запрет на посещение лесов действует в 81 районе Беларуси

16.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Запрет на посещение лесов действует в 81 районе Беларуси

Запрет на посещение лесов действует уже в 81 районе Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 8.00 16 апреля запреты действуют уже во всех районах Гомельской, Брестской и Гродненской областей. В Минском регионе это Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Клецкий, Крупский, Любанский, Минский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский и Узденский районы. В Могилевской области запрет действует в Бобруйском, Глусском, Горецком, Кировском, Костюковичском, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах.

Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности. Стоит сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. «Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий», — подчеркнули в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

https://www.belta.by/

 
 
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Запрет на посещение лесов действует уже в 81 районе Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов...
 
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