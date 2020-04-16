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Огонь все еще тлеет: Как выглядит Чернобыльская зона после пожаров
Источник материала: Партизан
Пожары в Чернобыльской зоне пылают с 4 апреля.
Украинские власти заявили, что пожар был потушен, но пожарные сказали, что он все еще тлеет, сообщает
Ко многим очагам возгорания противопожарная техника так и не смогло пробраться. Пламя помог остановить дождь. Видео снято журналистами украинского издания «Радыё Свабода».
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Пожары в Чернобыльской зоне пылают с 4 апреля.
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