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Огонь все еще тлеет: Как выглядит Чернобыльская зона после пожаров

16.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожары в Чернобыльской зоне пылают с 4 апреля.

Украинские власти заявили, что пожар был потушен, но пожарные сказали, что он все еще тлеет, сообщает svaboda.org.

Ко многим очагам возгорания противопожарная техника так и не смогло пробраться. Пламя помог остановить дождь. Видео снято журналистами украинского издания «Радыё Свабода».
 
 
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Пожары в Чернобыльской зоне пылают с 4 апреля.
 
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