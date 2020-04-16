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Брестскому аккумуляторному заводу официально разрешили загрязнять воздух

16.04.2020 10:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Аккумуляторный завод в Бресте «АйПауэр» получил официальное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Документ выдал 15 апреля Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом узнал TUT.by.

«АйПауэр» планирует ввести в эксплуатацию аккумуляторный завод не раньше второго квартала этого года. Компании все еще нужно получить разрешение от стройэкспертизы. «Далее мы подаем заявление на отмену распоряжения председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства и переходим к пусконаладочным работам. Затем назначаем приемочную комиссию, получаем заключение соответствия законченного объекта требованиям проектной документации по безопасности. Получаем заключения Минприроды, Госстройнадзора – и подписываем акт приемки объекта», – говорил директор «АйПауэра» Дмитрий Бутов во время онлайн-пресс-конференции 14 апреля.

Напомним, вокруг аккумуляторного завода в Бресте не первый год разворачиваются острые конфликтные истории. Строительство «АйПауэр», начатое в 2018 году, вызывает бурное негодование как среди местных жителей, так и во всей Беларуси. Тысячи людей выступают против него – они убеждены, что завод нанесет серьезный урон экологии Бреста и области в целом. От токсичных выбросов пострадают как природа, так и люди, считают активисты.

Вот уже два года, с 25 февраля 2018-го, брестчане каждое воскресенье выходят на протест – собираются на центральной площади города на несанкционированные акции, дабы призвать чиновников помешать возведению «АйПауэр». Того же активисты добиваются и в судах, и в городской администрации. В июне 2019 власти действительно приостановили строительство АКБ по требованию губернатора Брестчины Анатолия Лиса, а в июле по уголовному делу о взятках задержали владельца завода Виктора Лемешевского, его жену и остальных. Тем не менее, Лемешевского и нескольких других фигурантов дела отпустили под залог и подписку.

Поскольку запуск завода в Бресте не удался в запланированные сроки, Брестский облисполком пытается вернуть деньги, инвестированные в его постройку, – 5,7 миллиона рублей. А 9 апреля стало известно, что «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Это заставило брестчан вновь выйти на улицы – о том, как состоялся последний митинг, мы рассказали здесь.

 
Теги: Брест
 
 
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Аккумуляторный завод в Бресте «АйПауэр» получил официальное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Документ выдал 15 апреля Брестский...
 
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