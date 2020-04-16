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Женщина услышала шум во дворе и решила подойти поближе. Вот кого она там увидела
Источник материала: Tut.by
В штате Пенсильвания к женщине во двор пробрался необычный гость. Все началось с того, что она услышала шум и заметила, что ее собаки чем-то заинтересовались. Когда женщина подошла поближе, она увидела крайне необычную картину, которую ей удалось снять на видео. Посмотрите, кто там был!
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Она увидела крайне необычную картину!
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