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В России решили перенести парад Победы
16.04.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Ожидается, что официальное сообщение об этом будет сделано до конца недели.
С просьбой о переносе парада в честь 75-летия Победы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой к российскому президенту обратились ветеранские организации. В Кремле обращение обещали рассмотреть.
Когда же в таком случае может пройти парад?
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что одна из возможных дат - 24 июня, "день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова".
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Ожидается, что официальное сообщение об этом будет сделано до конца недели.
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