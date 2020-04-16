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В России решили перенести парад Победы

16.04.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Ожидается, что официальное сообщение об этом будет сделано до конца недели.

С просьбой о переносе парада в честь 75-летия Победы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой к российскому президенту обратились ветеранские организации. В Кремле обращение обещали рассмотреть.

Когда же в таком случае может пройти парад?

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что одна из возможных дат - 24 июня, "день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова".

В беседе с Интерфаксом Шаманов напомнил, что Госдума приняла закон о признании 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. И этот день, по его мнению, также может стать датой парада.

 
 
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Ожидается, что официальное сообщение об этом будет сделано до конца недели.
 
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