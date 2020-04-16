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Футболисты сборной России рассказали о драке в команде на Евро-2016

16.04.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате Европы 2016 года, в эфире «Матч ТВ» рассказали о драке, произошедшей в команде во время турнира, передает lenta.ru.


Фото: Reuters

Игроки вспомнили о потасовке между Романом Широковым и Денисом Глушаковым. По словам последнего, причиной инцидента стало обсуждение «Спартака» и ЦСКА.

— Рома тогда перешел из «Спартака» в ЦСКА. Началось про «Спартак»: мол, вы там болтаетесь. Я сказал: «Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово… Но я попал в другого, — вспомнил он.

Форвард Артем Дзюба добавил, что в результате пострадал хавбек Павел Мамаев. — Человек просто лежал на подушке. Это было смешно. Я шел с подстраховкой и Глушака чуть не задушил, бедолагу, — сказал игрок.

На Евро-2016 сборная России не сумела преодолеть групповой этап. Команда оказалась в одной группе с Англией, Словакией и Уэльсом. После ничьей с англичанами россияне потерпели два поражения, лишившись возможности попасть в плей-офф.

 
 
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Они вспомнили о потасовке между Романом Широковым и Денисом Глушаковым.
 
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