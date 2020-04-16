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При строительстве дома в Пружанах мужчина обнаружил костные останки. На этой территории ранее было еврейское гетто

16.04.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

При строительстве дома в Пружанах мужчина обнаружил костные останки. На этой территории ранее было еврейское гетто

При строительстве дома в Пружанах мужчина обнаружил костные останки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.

Местный житель обратился в милицию. По его словам, он готовил фундамент для возведения дома и обнаружил костные останки. На место прибыла следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ. Предварительно: останкам более 50 лет. Назначена дополнительная экспертиза для установления более точной давности и принадлежности фрагментов.


Фото ГКСЭ 

Также по словам хозяина участка, при демонтаже хозяйственной постройки он обнаружил еврейский памятник. О находке мужчина сообщил общине. По воспоминаниям местных жителей, во время Великой Отечественной войны на этой территории находилось еврейское гетто.

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При строительстве дома в Пружанах мужчина обнаружил костные останки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Госкомитета судебных...
 
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