При строительстве дома в Пружанах мужчина обнаружил костные останки. На этой территории ранее было еврейское гетто

Источник материала: ОНТ

При строительстве дома в Пружанах мужчина обнаружил костные останки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.

Местный житель обратился в милицию. По его словам, он готовил фундамент для возведения дома и обнаружил костные останки. На место прибыла следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ. Предварительно: останкам более 50 лет. Назначена дополнительная экспертиза для установления более точной давности и принадлежности фрагментов.



Фото ГКСЭ

Также по словам хозяина участка, при демонтаже хозяйственной постройки он обнаружил еврейский памятник. О находке мужчина сообщил общине. По воспоминаниям местных жителей, во время Великой Отечественной войны на этой территории находилось еврейское гетто.

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