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В Житковичском районе мужчина с 5,7 промилле угнал чужой автомобиль и попал на нем в ДТП
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе Ford Transit столкнулся с Volkswagen Passat. Оказалось, что водитель микроавтобуса был пьян, да и микроавтобус — не его. Подробности
14 апреля в деревне Запесочье произошло ДТП. 43-летний пьяный водитель микроавтобуса Ford на перекрестке при обгоне врезался в Volkswagen, который поворачивал налево.
У виновника ДТП, бесправника из Столинского района, на выдохе было 5,7 промилле алкоголя. А позже выяснилось, что и автомобиль не его: микроавтобус мужчина угнал.
Пьяному угонщику сотрудники ГАИ выписали штрафы и передали следователям.
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В Житковичском районе Ford Transit столкнулся с Volkswagen Passat. Оказалось, что водитель микроавтобуса был пьян, да и микроавтобус не его.
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