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В Житковичском районе мужчина с 5,7 промилле угнал чужой автомобиль и попал на нем в ДТП

16.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе Ford Transit столкнулся с Volkswagen Passat. Оказалось, что водитель микроавтобуса был пьян, да и микроавтобус — не его. Подробности рассказали в ГАИ.


14 апреля в деревне Запесочье произошло ДТП. 43-летний пьяный водитель микроавтобуса Ford на перекрестке при обгоне врезался в Volkswagen, который поворачивал налево.

У виновника ДТП, бесправника из Столинского района, на выдохе было 5,7 промилле алкоголя. А позже выяснилось, что и автомобиль не его: микроавтобус мужчина угнал.

Пьяному угонщику сотрудники ГАИ выписали штрафы и передали следователям.

 
 
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В Житковичском районе Ford Transit столкнулся с Volkswagen Passat. Оказалось, что водитель микроавтобуса был пьян, да и микроавтобус не его.
 
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