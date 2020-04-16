В Житковичском районе мужчина с 5,7 промилле угнал чужой автомобиль и попал на нем в ДТП

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе Ford Transit столкнулся с Volkswagen Passat. Оказалось, что водитель микроавтобуса был пьян, да и микроавтобус — не его. Подробности рассказали в ГАИ.





14 апреля в деревне Запесочье произошло ДТП. 43-летний пьяный водитель микроавтобуса Ford на перекрестке при обгоне врезался в Volkswagen, который поворачивал налево.

У виновника ДТП, бесправника из Столинского района, на выдохе было 5,7 промилле алкоголя. А позже выяснилось, что и автомобиль не его: микроавтобус мужчина угнал.

Пьяному угонщику сотрудники ГАИ выписали штрафы и передали следователям.