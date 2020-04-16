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В Ошмянах мужчина разжигал газовую плиту и на нём загорелась одежда

16.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ошмянах мужчина пострадал из-за розжига газовой плиты. 

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. В приемное отделение больницы поступил с термическими ожогами 56-летний мужчина. 

В Ошмянах мужчина разжигал газовую плиту и на нём загорелась одежда
Фото: МЧС  

Предположительно, он разжигал газовую плиту, чтобы разогреть пищу. Однако при контакте с пламенем на жителе Ошмян загорелась одежда. Огонь потушила супруга, она же и вызвала медиков. 

Пострадавший был госпитализирован. 

В результате возгорания имущество в квартире не было повреждено. Подразделения МЧС не привлекались.  

Устанавливается причина происшествия. Рассматриваемой версией является нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. 

Минувшей осенью в Минске мужчина тестировал походную плиту и поджег квартиру (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Ошмянах мужчина пострадал из-за розжига газовой плиты.  По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. В приемное отделение больницы...
 
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