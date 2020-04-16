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Беларусь рассчитывает на займы в 140 млн евро от Всемирного банка и ЕИБ

16.04.2020 11:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: worldbank.org

«Со Всемирным банком достигнута договоренность о выделении займа на сумму 90 млн евро. Средства будут направлены на закупку необходимых организациям здравоохранения медицинских препаратов, товаров и оборудования, в том числе респираторов, масок, защитных костюмов и очков, тест-систем, аппаратов УЗИ, ИВЛ, кислородных концентраторов, реанимобилей и другое», – отметили в пресс-службе министерства, передает БЕЛТА.

С ЕИБ проведены консультации о выделении займа в 50 млн евро на нужды здравоохранения. Банку направлен запрос о финансировании с перечнем товаров, предполагаемых к закупке. «В настоящий момент мы ожидаем решения кредитного комитета ЕИБ», – пояснили в Минфине.

Прорабатывается также возможность привлечения макрофинансовой помощи от ЕС, заявка уже направлена в Европейскую комиссию.

Беларусь инициировала разработку ЕФСР пакета финансовых инструментов поддержки стран для финансирования противоэпидемиологических мероприятий и смягчения экономических последствий пандемии COVID-19. «Надеемся, что до конца апреля такой пакет финансовой поддержки будет предложен к рассмотрению Совета фонда», – отметили в Минфине.

Кроме того, некоторые госбанки ведут работу с международными финансовыми организациями о выделении льготного финансирования для поддержки малого и среднего бизнеса.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Беларусь для борьбы с COVID-19 надеется получить от Всемирного банка займ в 90 млн евро и от Европейского инвестиционного банка 50 млн евро. Об этом сообщили в...
 
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