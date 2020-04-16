Поле – академия для солдата

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 16 марта по 3 апреля в 3-м зенитном ракетном дивизионе 115-го зенитного ракетного полка проходило одно из важнейших мероприятий боевой учебы – полевой выход подразделения. Он включал в себя вождение машин и маршевую подготовку, практическую подготовку боевых расчетов дивизиона по ведению противовоздушного боя с условным противником, отработку навыков борьбы с деятельностью диверсионно-разведывательных групп сил специальных операций. Контрольным испытанием явилось тактическое учение, по плану которого подразделение подвергалось проверке полетами реальной авиации. В работе боевого расчета отмечена слаженная работа, профессиональные действия личного состава и высокая ответственность за выполнение поставленных задач. Все цели, находящиеся в зоне ответственности дивизиона, условно уничтожены.