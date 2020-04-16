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Молодежь Кировщины участвует в марафоне «#СпасибоМедикам»

16.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Молодежь Кировщины участвует в марафоне «#СпасибоМедикам»

 Молодежь Кировщины участвует в марафоне «#СпасибоМедикам»

Молодежь Кировщины участвует в марафоне «#СпасибоМедикам»

Активисты и волонтеры районной организации ОО «БРСМ» присоединились к общереспубликанскому марафону «#СпасибоМедикам», который стартовал в Могилевской области 14 апреля. Его организаторы – ОО «БРСМ» и РУП «Белпочта» с помощью открыток с пожеланиями хотят оказать моральную поддержку медицинским работникам, которые в условиях сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19, самоотверженного заботятся о нашем здоровье.

Вчера на Кировский районный узел почтовой связи Могилевского филиала «Белпочта» поступило 28 открыток, подготовленных райкомом ОО «БРСМ». В них – искренние слова благодарности медицинским работникам за бескорыстный и благородный труд, профессионализм и мужество, сердечную теплоту, милосердие и заботу о каждом пациенте в этот нелегкий период борьбы за жизни людей.

Представитель РК ОО «БРСМ» Надежда Карпова рассказала, что такие открытки адресованы руководству УЗ «Кировская ЦРБ», получат их медработники всех отделений райбольницы и лаборатории, фельдшерско-акушерских пунктов района, а также районного центра гигиены и эпидемиологии.

Волонтер райкома ОО «БРСМ» Ольга Заркевич надеется, что каждому, кому придет такое послание, будет приятно осознавать, за них переживают, их поддерживают.

К проекту присоединились жительница Мышкович Ангелина Щербакова и кировчанин Сергей Комар. Молодые люди считают, что каждый может внести свой посильный вклад – подписать и отослать открытку с пожеланиями врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям отделения скорой помощи и другим и тем самым морально поддержать. Сделать это просто: подписать любую открытку, правильно вписать в нее адрес медицинского учреждения, куда направляется послание, и обязательно указать хештег #СпасибоМедикам. Марок и конвертов не требуется. Опустить пожелание можно в любой почтовый ящик.

Марафон в поддержку медицинских работников – бесплатный и бессрочный: все желающие могут выразить благодарность и адресовать теплые слова поддержки тем, кто сейчас на передовой в борьбе с COVID-19.

Евгения БЕЛЬКО.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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  Активисты и волонтеры районной организации ОО «БРСМ» присоединились к общереспубликанскому марафону «#СпасибоМедикам», который стартовал в...
 
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