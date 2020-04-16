Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар отскочил от минимума за четыре недели, а евро упал на минимум за 30 дней. Биткойн +42.49

Курс доллара вырос на 0,0077 BYN до 2,4583 BYN/USD, покинув минимум за 28 дней.

Доллар дорожает впервые после серии из 11 снижений подряд, за время которой он обвалился на 0,1467 BYN.

Курс евро упал на 0,0081 BYN до 2,6751 BYN/EUR и оказался на минимуме за 30 дней.

Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0245 BYN до 3,2964 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за 15 дней.

Bitcoin − 6915.33$ (+42.49);

Bitcоin Cash/ВСС – 227.57$ (+3.42);

Litecoin − 41.49$ (+0.11);

Еthеreum − 164.7$ (+4.95);

ZCаsh − 38.53$ (+2.71);

DigitalCash − 73.68$ (+0.71);

Monero − 55.24$ (+0.39)



