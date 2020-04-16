Система ОПЛАТИ Транспорт в Лиде

Источник материала: Lida.Info





Сегодня 16.04.2020 года в нашем городе стала работать система «ОПЛАТИ.Транспорт» , которая позволяет приобретать электронные билеты в общественном транспорте по QR-коду.

Официальный запуск системы «ОПЛАТИ.Транспорт» произведен сегодня в филиале «Автобусный парк №2 г. Лида» . Теперь у лидчан есть выбор, использовать новую технологию или по прежнему пользоваться традиционным способом оплаты.

Внедренная технология является альтернативой обычному бумажному талончику для мобильных устройств. Изображение с QR-кодом размещены в салоне каждого городского автобуса и пассажир, отсканировав данный код, сможет оплатить проезд. Для расчетов понадобится только смартфон с установленным приложением и выходом в интернет.

Как это работает?





Как осуществляется проверка электронного билета?





Приложение ОПЛАТИ для приобретения электронных билетов можно скачать в Google Play или App Store.

Бесплатный платежный сервис для мобильных устройств «Оплати» работает с использованием QR-кодов. В его основе лежат электронные деньги и отсутствует привязка к банковской платежной карточке. А это значит, что для расчетов вам теперь понадобится только смартфон.





Небольшая инструкция по подключению приложения Оплати:

Скачайте приложение Оплати из App Store или Google Play Зарегистрируйтесь в приложении. Если являетесь клиентом ОАО «Белинвестбанк» Нажмите кнопку «Продолжить» (для пользователей мобильного банкинга ОАО «Белинвестбанк») или введите идентификационный номер из паспорта Вам придет SMS, введите код из SMS Нажмите «Продолжить» Установите PIN-код приложения Если Вы не являетесь клиентом ОАО «Белинвестбанк» Введите идентификационный номер из паспорта На странице МСИ (Межбанковской Системы Идентификации) укажите номер моб. телефона Введите код из SMS, который пришел от МСИ Пополните кошелек (выберите раздел «Кошельки» (правый нижний угол экрана) нажмите на кнопку «Основной», затем «+Пополнить», выберите способ пополнения кошелька на экране) С карты ОАО «Белинвестбанк» (карты будут автоматически отображены) С карты другого банка, необходимо ввести данные карты Ввести сумму пополнения Нажмите кнопку «Пополнить» Зайдите на Главную страницу (левый нижний угол экрана) и сканируйте QR-код в транспортном средстве (иконка сканера справа вверху) для приобретения билета.

Часто задаваемые вопросы по системе ОПЛАТИ:







