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Система ОПЛАТИ Транспорт в Лиде
Источник материала: Lida.Info
Сегодня 16.04.2020 года в нашем городе стала работать система «ОПЛАТИ.Транспорт» , которая позволяет приобретать электронные билеты в общественном транспорте по QR-коду.
Официальный запуск системы «ОПЛАТИ.Транспорт» произведен сегодня в филиале «Автобусный парк №2 г. Лида» . Теперь у лидчан есть выбор, использовать новую технологию или по прежнему пользоваться традиционным способом оплаты.
Внедренная технология является альтернативой обычному бумажному талончику для мобильных устройств. Изображение с QR-кодом размещены в салоне каждого городского автобуса и пассажир, отсканировав данный код, сможет оплатить проезд. Для расчетов понадобится только смартфон с установленным приложением и выходом в интернет.
Как это работает?
Как осуществляется проверка электронного билета?
Приложение ОПЛАТИ для приобретения электронных билетов можно скачать в Google Play или App Store.
Небольшая инструкция по подключению приложения Оплати:
Часто задаваемые вопросы по системе ОПЛАТИ:
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Сегодня 16.04.2020 года в нашем городе стала работать система «ОПЛАТИ.Транспорт» , которая позволяет приобретать электронные билеты в общественном транспорте по...
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