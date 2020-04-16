Источник материала: Myfin

​В Барановичах откроют «Грошык» с низкими ценами на продукты и промтовары

«Грошык» заведомо настроен на минимально возможные цены – при этом с акцентом на белорусских производителей пищевой продукции и с достаточным комфортом для посетителей.



Так вот о ценах: 1,99 руб. за кило яблок. Свежие бананы– 2,19 руб., огцруы – тоже 2, 19 за кг. Рыба минтай – 4,99 руб./кг. Два килограмма пшеничной муки или бутылка постного масла – 1,79; 400 граммов среднекалорийного майонеза – 1,39; наконец, 4 рулона двухслойной туалетной бумаги – всего за рубль с небольшим. И кофе, и чай, и мясные, и колбасные изделия… Всего в ассортименте нового «Грошыка» порядка 1200 позиций.

Открытие торговой точки запланировано на 16 апреля. К услугам покупателей 5 кассовых линий и парковка на 25 машиномест. Работать «Грошык» будет по стандартному для всей сети графику: с 9.00 до 21.00.