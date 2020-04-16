Хозяева перенесли газовую плиту к окну, но накажут их не за это

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья можно увидеть немало предложений квартир с перепланировками. Ничего плохого в том, что люди хотят сделать свое жилье более комфортным, нет. Вопрос лишь в том, согласована перепланировка или нет, особенно если квартира выставлена на продажу. Например, в одной из минских хрущевок хозяева снесли стену между кухней и гостиной, а газовую плиту перенесли к окну. А у того, кто купит эту квартиру, могут быть неприятности. Рассказываем, какие.



Фото: realt.by

Если в кухне газовая плита — стену убирать нельзя

Квартира, которую мы выбрали в качестве примера, — «двушка» с проходной комнатой, расположенная в кирпичной хрущевке 1963 года. Ее площадь — 42,2 квадратного метра.

В квартире сделан хороший ремонт, позволяющий переехать сразу же после покупки. Также в ней выполнена перепланировка: убрана стена, отделяющая кухню от жилой комнаты. Как все выглядело «до», можно увидеть на опубликованном в объявлении техпаспорте — кухню от гостиной отделяют стена и дверь.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Для покупателя наличие такой перепланировки чревато тем, что она самовольная и даже при большом желании, узаконить ее невозможно. Как объяснили в одном из столичных ЖКХ, хозяева нарушили строительные нормы проектирования. А именно: между кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и смежной жилой комнатой отсутствует дверной проем с установленным внутренним межкомнатным дверным блоком по СТБ 2433 или другим ТНПА, также выполненная перепланировка квартиры нарушает требования п. 4.6 ТКП 45−3.02−324−2018 «Жилые здания».

Порядок переустройства и перепланировки квартир регламентирует постановление Совмина № 384.

Проще говоря, помещение, где установлена газовая плита, даже если она перенесена в другое место, должно быть изолированным от жилых комнат. И если эти нормы проектирования нарушены, такую самовольную перепланировку узаконить невозможно. Тут есть два варианта: заняться проектом замены газовой плиты на электрическую или вернуть все в изначальный вид. Если ничего не предпринимать и о такой перепланировке станет известно ЖЭУ, ТС, сотрудникам Мингаза, которые придут, например, на вызов, хозяину квартиры будет выдано предписание о приведении в соответствие (вплоть до понуждения через суд).

И еще один аналогичный пример из минской квартиры, где снесена стена между кухней с газовой плитой и гостиной (на потолке остался лишь ее след):



Фото: «Куфар.Недвижимость»



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Покупатель несет ответственность за самовольную перепланировку

Если покупатель соглашается купить квартиру с незаконной перепланировкой, то он и будет нести ответственность в дальнейшем за эту перепланировку, рассказывала TUT.BY главный технолог РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Анна Сазанович.

То есть, заключая сделку, покупатель подтверждает, что те характеристики, которые отражены в техническом паспорте квартиры, отвечают действительности. Количество комнат, месторасположение ванной — все соответствует тому техпаспорту, который есть.

— Заключили, зарегистрировали, а завтра, например, соседи сверху залили эту квартиру. Пришли представители ЖЭСа, чтобы составить акт залития, и увидели, что в квартире есть отступление от того, что есть в техническом паспорте. Соответственно, будет стоять вопрос о привлечении хозяина квартиры к административной ответственности, а может, и о приведении квартиры в прежнее состояние.