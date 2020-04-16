﻿ Хозяева перенесли газовую плиту к окну, но накажут их не за это. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хозяева перенесли газовую плиту к окну, но накажут их не за это

16.04.2020 12:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья можно увидеть немало предложений квартир с перепланировками. Ничего плохого в том, что люди хотят сделать свое жилье более комфортным, нет. Вопрос лишь в том, согласована перепланировка или нет, особенно если квартира выставлена на продажу. Например, в одной из минских хрущевок хозяева снесли стену между кухней и гостиной, а газовую плиту перенесли к окну. А у того, кто купит эту квартиру, могут быть неприятности. Рассказываем, какие.


Фото: realt.by

Если в кухне газовая плита — стену убирать нельзя

Квартира, которую мы выбрали в качестве примера, — «двушка» с проходной комнатой, расположенная в кирпичной хрущевке 1963 года. Ее площадь — 42,2 квадратного метра.

В квартире сделан хороший ремонт, позволяющий переехать сразу же после покупки. Также в ней выполнена перепланировка: убрана стена, отделяющая кухню от жилой комнаты. Как все выглядело «до», можно увидеть на опубликованном в объявлении техпаспорте — кухню от гостиной отделяют стена и дверь.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Для покупателя наличие такой перепланировки чревато тем, что она самовольная и даже при большом желании, узаконить ее невозможно. Как объяснили в одном из столичных ЖКХ, хозяева нарушили строительные нормы проектирования. А именно: между кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и смежной жилой комнатой отсутствует дверной проем с установленным внутренним межкомнатным дверным блоком по СТБ 2433 или другим ТНПА, также выполненная перепланировка квартиры нарушает требования п. 4.6 ТКП 45−3.02−324−2018 «Жилые здания».

Порядок переустройства и перепланировки квартир регламентирует постановление Совмина № 384.

Проще говоря, помещение, где установлена газовая плита, даже если она перенесена в другое место, должно быть изолированным от жилых комнат. И если эти нормы проектирования нарушены, такую самовольную перепланировку узаконить невозможно. Тут есть два варианта: заняться проектом замены газовой плиты на электрическую или вернуть все в изначальный вид. Если ничего не предпринимать и о такой перепланировке станет известно ЖЭУ, ТС, сотрудникам Мингаза, которые придут, например, на вызов, хозяину квартиры будет выдано предписание о приведении в соответствие (вплоть до понуждения через суд).

И еще один аналогичный пример из минской квартиры, где снесена стена между кухней с газовой плитой и гостиной (на потолке остался лишь ее след):


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Покупатель несет ответственность за самовольную перепланировку

Если покупатель соглашается купить квартиру с незаконной перепланировкой, то он и будет нести ответственность в дальнейшем за эту перепланировку, рассказывала TUT.BY главный технолог РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Анна Сазанович.

То есть, заключая сделку, покупатель подтверждает, что те характеристики, которые отражены в техническом паспорте квартиры, отвечают действительности. Количество комнат, месторасположение ванной — все соответствует тому техпаспорту, который есть.

— Заключили, зарегистрировали, а завтра, например, соседи сверху залили эту квартиру. Пришли представители ЖЭСа, чтобы составить акт залития, и увидели, что в квартире есть отступление от того, что есть в техническом паспорте. Соответственно, будет стоять вопрос о привлечении хозяина квартиры к административной ответственности, а может, и о приведении квартиры в прежнее состояние.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, чем рискует покупатель квартиры с перепланировкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Система ОПЛАТИ Транспорт в Лиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика