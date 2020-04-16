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«Двух котов и собаку можно, а трех котов нельзя»? Проходит народное обсуждение правил содержания животных

16.04.2020 15:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 7 по 17 апреля в Беларуси проходит народное обсуждение проекта Правил содержания домашних животных. О проекте мы писали не раз, в частности — об ограничении количества питомцев и о том, что сейчас этот вопрос решается не самым гуманным образом.

По сравнению с тем, что было раньше (не более двух домашних животных в квартире), нынешний проект предполагает некоторые послабления. Однако формулировки все равно оставляют ряд вопросов открытыми.

Цитируем:

4. При соблюдении настоящих Правил разрешается содержать животных:

4.1. в занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота в отдельной квартире многоквартирного жилого дома. В квартире, где проживает несколько нанимателей (собственников), не более одного животного на семью нанимателя (собственника) при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире. В комнате в общежитии не более одного животного на семью нанимателя;

4.2. в одноквартирном жилом доме, дачном участке без ограничения к их количеству при условии строгого соблюдения санитарных норм и настоящих правил.

А что, если не «два кота и одна собака» или «две собаки и один кот», а три кота или три собаки? Выходит, уже нельзя.

Любопытно, что количественное ограничение не касается птиц, рыб, пауков, змей, енотов, кроликов, хомяков, крыс — только животных-компаньонов. Также не учитывается метраж жилья: как отмечают владельцы животных, содержать нескольких питомцев в "однушке" или в трехкомнатной квартире — это не одно и то же.

Волонтеры отмечают, что, по их мнению, эта норма несовершенна:

— После принятия этого проекта Правил большинство из нас станут нарушителями:
как добросовестные хозяева, которые соблюдают правила пользования жилыми помещениями, так и волонтеры, которые гуманным способом снижают численность безнадзорных животных: берут их на передержки, стерилизуют, социализируют, ищут для них новый дом и хозяев.

Волонтеры также задаются вопросом: если животное в действующем законодательстве является «имуществом» — разве его могут просто так взять и отнять?

И цитируют Конституцию (Ст.44):

«Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суда».

В ходе обсуждений волонтеры создали арт-проект «Мы сами пишем картину мира», в котором взяли за основу известные полотна и привели численность изображенных на картинах животных к «нормативу».


Автор проекта: Ирина Омельянчук, графическое воплощение: дизайнер Анастасия Комиссарчук.






Высказать свое мнение в народном обсуждении проекта Правил содержания домашних животных можно по ссылке.

 
 
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По сравнению с тем, что было раньше (не более двух домашних животных в квартире), нынешний проект предполагает некоторые послабления. Однако формулировки все равно...
 
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