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В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

16.04.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. 700 килограммов наркотика обнаружили на судне в порту Йокогама. Опасный груз был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Откуда корабль прибыл, пока неизвестно. Члены экипажа отрицают свою причастность к контрабанде. По мнению полиции, в деле может быть замешана крупная международная группировка. Примерная стоимость партии на черном рынке – 130 миллионов долларов.

В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

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Новости Японии. 700 килограммов наркотика обнаружили на судне в порту Йокогама. Опасный груз был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, сообщили в...
 
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