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В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
Источник материала: СТВ
Новости Японии. 700 килограммов наркотика обнаружили на судне в порту Йокогама. Опасный груз был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Откуда корабль прибыл, пока неизвестно. Члены экипажа отрицают свою причастность к контрабанде. По мнению полиции, в деле может быть замешана крупная международная группировка. Примерная стоимость партии на черном рынке – 130 миллионов долларов.
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Новости Японии. 700 килограммов наркотика обнаружили на судне в порту Йокогама. Опасный груз был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, сообщили в...
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