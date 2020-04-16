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Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды
Источник материала: СТВ
Александр Николаевич в Малиновке – личность уважаемая. С утра пораньше наводит марафет во дворах, кормит котиков и добрым словом провожает жильцов на работу.
Как простой дворник дарит хорошее настроение с помощью красок и кистей, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Служит парадным дворник уже 4 года. Четверть века отдал МАЗу, но с живописью не расставался никогда. Отец был художником-оформителем в Толочине и передал сыну любовь к прекрасному. Маленький Саша рисовал голубоглазую Витебщину, а после 8-го класса поступил в художественное училище в Санкт-Петербурге. В параллельной группе на краснодеревщика учился легендарный Виктор Цой.
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Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды
Александр Николаевич в Малиновке – личность уважаемая. С утра пораньше наводит марафет во дворах, кормит котиков и добрым словом провожает жильцов на работу. Как...
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