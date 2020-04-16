﻿ Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды. 21.by
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Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

16.04.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Александр Николаевич в Малиновке – личность уважаемая. С утра пораньше наводит марафет во дворах, кормит котиков и добрым словом провожает жильцов на работу.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Как простой дворник дарит хорошее настроение с помощью красок и кистей, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Александр Савицкий, дворник:
Надо выходить к парадной и говорить «Добрый день», – и день принесет тебе удачу. И природе, и людям, и деткам, которые нас окружают, надо желать обязательно здоровья, жить с гармонией.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Служит парадным дворник уже 4 года. Четверть века отдал МАЗу, но с живописью не расставался никогда. Отец был художником-оформителем в Толочине и передал сыну любовь к прекрасному. Маленький Саша рисовал голубоглазую Витебщину, а после 8-го класса поступил в художественное училище в Санкт-Петербурге. В параллельной группе на краснодеревщика учился легендарный Виктор Цой.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Александр Савицкий:
Он хорошо резал из кости. Простой паренек – папа из Карелии, мама – по-моему, русская была. Я до сих пор приезжаю, где я учился, в Ленинград, и мастер говорит, гонял Цоя, который на гитаре барабанил под лестницей, чтобы на учебу шел. Это была случайность – он ехал на электричке из Москвы. Продюсеры – они просто увлеклись его музыкой.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Школа мастеров сделала свое дело. «Самородку» по зубам укладка паркета, резьба по дереву и классические пейзажи. Холсты ему заменяют стены. Пару часов, и подъезды превращаются в сосновый бор, а двери лифта – в замковые ворота...

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Александр Савицкий:
Кто приходил в гости, говорил: «Господи, куда идти?!» Шишкин – кумир. Сразу начинаю и пошел: воздух-земля-вода. Над дверями сделал аистов, людям добро приносят.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Подъезд на Космонавтов, 27, благодаря Александру Николаевичу, превратился в сказку. Из одной поры года попадаешь в другую. На каждом этаже – готовая фотозона. Зимний сон со снегирями и райские сады с колибри. Творить помогают жильцы. Покупают мастеру водоэмульсионные краски, чтобы искусство прописалось надолго.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Ирина Пасетько:
Детям интересно, когда такая красота. Очень добрый, ответственный, всегда разговаривает, интересный собеседник.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Заставка популярной советской программы «В мире животных» вызывает ностальгию у старшего поколения. Художник старается передать все прелести природы, блики солнца, шум моря и гармонично вписывает в пейзажи высокую архитектуру...

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Ирина Пасетько:
В самом Эрмитаже идешь по залу, и там колонны... Восприятие замка, дворца. Я часто напишу и спрашиваю – как? Люди скажут – да, хорошо, нам нравится! Для меня, для творческого человека – это самое главное.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Татьяна Константиновна не может нарадоваться. На лестничной площадке встречает родная дача, и благоухает цветник. Жить в плохом настроении в такой красоте просто невозможно!

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Татьяна Костенко, местный житель:
Вот выходишь, смотришь – церквушки стоят, это же грешно там бросить банки, бутылки, все это, и люди стали уважать.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Именно так в городе появляются новые достопримечательности. Александр Савицкий на этом не останавливается. Вдохновение находит в столичных парках и очень ждет сиреневый май...

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

Александр Савицкий:
Просят у мамы в Уручье написать. Конечно, хорошо. Приеду – напишу.

Над дверями – аисты, на стенах – сказочный лес. Он учился с Виктором Цоем, а сейчас работает дворником и расписывает подъезды

В мечтах – обзавестись мастерской. И если будет спрос, преподавать молодому поколению художников. Чтобы в мире было больше добра и красоты.

Люди в материале: Александр Савицкий

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Николаевич в Малиновке – личность уважаемая. С утра пораньше наводит марафет во дворах, кормит котиков и добрым словом провожает жильцов на работу. Как...
 
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