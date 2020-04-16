Источник материала: Myfin

​Спасать людей или убивать бизнес?

Первая в Беларуси благотворительная онлайн-конференция «Home-office: как организовать дистанционную работу бизнеса» состоится 21 апреля. Основная тематика конференции связана с переходом на удаленное управление бизнесом в условиях вызовов, связанных с социальной изоляцией и сложной эпидемиологической обстановкой. Организатором конференции выступает Международная академия человеческого капитала IHCA, а генеральным партнером БПС-Сбербанк.



Участие в конференции бесплатное. В рамках конференции будет организован благотворительный сбор средств, которые будут перечислены на благотворительный счет #ByCovid19 с целью закупки средств защиты для врачей со всей страны.

Цель конференции — объединить экспертов в поиске оптимальных решений для бизнеса в изменяющейся экономической и социальной ситуации. Спикерами выступят бизнесмены и топ-менеджеры из Беларуси и России. Среди них:

Марина Осиповская – БПС-Сбербанк (Беларусь)

Арман Яхин – "Main Road Post" (Россия)

Илья Жуковец – ONLINER (Беларусь)

Сергей Щербинин – Уральский банк реконструкции и развития (Россия)

Максим Михалев – ARTOX (Беларусь)

Наталья Володина – Otto Group Russia, (Россия)

Евгений Андрейчук – Softline (Беларусь)

Виктор Елистратов – ARS Communications (Беларусь)

Галина Токарева – Perk card (Беларусь)

Сергей Ржеутский – OHI-S (Беларусь)

Геннадий Макеев – IBA Group (Беларусь)

Сергей Колесников – управляющий партнер Международной академии человеческого капитала IHCA (Беларусь)

«Пандемия COVID-19 уже внесла существенные изменения в судьбы людей и бизнесов. Обвал фондовых рынков, закрытие границ, карантин. Последствиями пандемии уже стали банкротства предприятий в странах с высоким процентом заболевших. Многие компании, заботясь о здоровье своих сотрудников, переводят их на удаленный режим работы – home-office.

С одной стороны, компании оберегают людей от заражения. С другой стороны, у абсолютного большинства бизнесов система менеджмента не подготовлена к управлению сотрудниками «на удаленке». Спасая персонал от заражения, бизнесы рискуют еще большим снижением деловой активности.

Мы за то, чтобы и спасти людей, и не положить на лопатки бизнес. Предлагаем белорусскому бизнесу объединиться и сообща решать злободневные проблемы, помогая друг другу, а не уходя в конфронтацию и дебаты. Мы будем рады помочь участникам справиться со сложным периодом в жизни белорусских бизнесов и тех, кто в них работает», — комментирует организатор онлайн-конференции Сергей Колесников.

Зарегистрироваться на онлайн-конференцию можно по ссылке conference.ihca.by

#оставайсядома