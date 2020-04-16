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Спасать людей или убивать бизнес?
Источник материала: Myfin
Первая в Беларуси благотворительная онлайн-конференция «Home-office: как организовать дистанционную работу бизнеса» состоится 21 апреля. Основная тематика конференции связана с переходом на удаленное управление бизнесом в условиях вызовов, связанных с социальной изоляцией и сложной эпидемиологической обстановкой. Организатором конференции выступает Международная академия человеческого капитала IHCA, а генеральным партнером БПС-Сбербанк.
Участие в конференции бесплатное. В рамках конференции будет организован благотворительный сбор средств, которые будут перечислены на благотворительный счет #ByCovid19 с целью закупки средств защиты для врачей со всей страны.
Цель конференции — объединить экспертов в поиске оптимальных решений для бизнеса в изменяющейся экономической и социальной ситуации. Спикерами выступят бизнесмены и топ-менеджеры из Беларуси и России. Среди них:
«Пандемия COVID-19 уже внесла существенные изменения в судьбы людей и бизнесов. Обвал фондовых рынков, закрытие границ, карантин. Последствиями пандемии уже стали банкротства предприятий в странах с высоким процентом заболевших. Многие компании, заботясь о здоровье своих сотрудников, переводят их на удаленный режим работы – home-office.
С одной стороны, компании оберегают людей от заражения. С другой стороны, у абсолютного большинства бизнесов система менеджмента не подготовлена к управлению сотрудниками «на удаленке». Спасая персонал от заражения, бизнесы рискуют еще большим снижением деловой активности.
Мы за то, чтобы и спасти людей, и не положить на лопатки бизнес. Предлагаем белорусскому бизнесу объединиться и сообща решать злободневные проблемы, помогая друг другу, а не уходя в конфронтацию и дебаты. Мы будем рады помочь участникам справиться со сложным периодом в жизни белорусских бизнесов и тех, кто в них работает», — комментирует организатор онлайн-конференции Сергей Колесников.
Зарегистрироваться на онлайн-конференцию можно по ссылке conference.ihca.by
#оставайсядома
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На первой благотворительной онлайн-конференции Home-office: как организовать дистанционную работу бизнеса обсудят варианты ведения бизнеса в новых условиях.
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