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В Минске спасатели за сутки помогли двум застрявшим девочкам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 апреля в Минске спасатели дважды выезжали на помощь застрявшим девочкам.
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Прибывшие спасатели ножницами увеличили отверстие в предмете, после чего девочка смогла вынуть голову. Подразделениям МЧС помогала мама ребёнка, которая успокаивала дочь. Никто не пострадал.
Второй инцидент
В начале апреля в Минске помощь спасателей понадобилась школьнику.
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Новости Беларуси. 15 апреля в Минске спасатели дважды выезжали на помощь застрявшим девочкам. По сведениям Минского ГУМЧС, первый случай произошёл в доме по...
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