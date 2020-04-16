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Пенсионеры, которые получают пенсию на дому, заодно смогут оплатить телефон и телевидение
Источник материала: Tut.by
Пенсионеры, которые будут получать пенсию на дому, заодно смогут оплатить услуги связи — телефон, телевидение, интернет. О соответствующей договоренности с «Белпочтой»
В конце марта «Белпочта»
Чтобы организовать получение пенсии и оплату услуг на дому, нужно обратиться в свое отделение почты по телефону.
В компании также напоминают, что оплатить услуги связи можно дистанционно: через приложение «Мой Белтелеком», на сайте beltelecom.by и через ЕРИП с помощью мобильного или интернет-банкинга.
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Заявку на получение пенсии и оплату услуг на дому нужно оставить на почте по телефону.
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