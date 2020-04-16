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Пенсионеры, которые получают пенсию на дому, заодно смогут оплатить телефон и телевидение

16.04.2020 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пенсионеры, которые будут получать пенсию на дому, заодно смогут оплатить услуги связи — телефон, телевидение, интернет. О соответствующей договоренности с «Белпочтой» сообщает «Белтелеком».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В конце марта «Белпочта» предложила пожилым людям оформить получение пенсии и оплату жилищно-коммунальных услуг на дому. Причина такого решения — дополнительная защита от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и тех, у кого хронические заболевания. Теперь, сообщает «Белтелеком», при приходе почтальона можно будет заодно оплатить и услуги связи. Оплата производится наличными деньгами.

Чтобы организовать получение пенсии и оплату услуг на дому, нужно обратиться в свое отделение почты по телефону.

В компании также напоминают, что оплатить услуги связи можно дистанционно: через приложение «Мой Белтелеком», на сайте beltelecom.by и через ЕРИП с помощью мобильного или интернет-банкинга.

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Заявку на получение пенсии и оплату услуг на дому нужно оставить на почте по телефону.
 
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