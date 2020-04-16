В ГрГУ имени Янки Купалы распределение выпускников сделали дистанционным. Как все проходит?

Источник материала: Вороновская газета





С 9 по 29 апреля в университете проходит государственное распределение выпускников.

Направление на свое первое рабочее место получат около 900 человек: 720 студентов и 163 магистранта.



– Проблем с обеспечением выпускников первым рабочим местом сегодня нет, его гарантированно получат все выпускники и магистранты, которые учились за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, каждый год есть студенты, которые учились на платной основе, но выказывают желание получить направление на работу. Их количество растет, ведь вместе с гарантированным первым рабочим местом выпускник получает статус молодого специалиста и определенные социальные гарантии, а также льготы, – рассказал проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Геннадий Гачко.

Эпидемиологическая ситуация этого года подтолкнула университет активнее внедрять в образовательный процесс информационные технологии. Применили их и для организации распределения: выпускники участвуют в нем дистанционно. В остальном же все как обычно, участие в распределении принимают руководство университета, факультета, а также представители заказчиков кадров. Студентов приглашают поочередно в соответствии с их успехами и заслугами. Правда, заходят они не в аудиторию, а подключаются виртуально.





Так прошло распределение уже на нескольких факультетах, в том числе педагогическом, биологии и экологии, искусств и дизайна, а также факультете истории, коммуникации и туризма. О том, в каком учреждении или организации начнется их профессиональное становление, также узнали выпускники факультета физической культуры. Впрочем, многим выбирать из предложенного списка вакансий не пришлось – у них уже есть заявки от работодателей.

– Эффективный механизм распределения удалось выработать в том числе благодаря тесному взаимодействию с заказчиками кадров. Так, университет входит в состав трех кластеров – образовательного, медийного и инновационного – по формированию управленческого потенциала региона. Представители организаций-заказчиков задействованы в учебном процессе. А при прохождении студентами производственной практики могут увидеть их потенциал как будущих специалистов и, если стороны заинтересованы, пригласить на работу, – пояснил Геннадий Гачко. – Также студенты выполняют дипломные работы, междисциплинарные проекты по заявкам организаций – заказчиков кадров. В результате такая комплексная работа позволяет организовать распределение максимально спокойно.







Как правило, на момент распределения выпускники проходят преддипломную практику и для того, чтобы присутствовать на нем, вынуждены приезжать в Гродно . Ситуация этого года подтолкнула разработать механизм организации процесса дистанционно. И вполне возможно, это будет не разовым решением, а войдет в практику университета.





Татьяна МОСТОВСКАЯ

Фото: Артем ТУРЛАЙ