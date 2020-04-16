Российская армия получила одну из самых мощных в мире самоходных пушек после модернизации

Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы России получили первую модернизированную 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7М «Малка». Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха, пишет ТАСС .



Пресс-служба Ростеха

«АО „Уралтрансмаш“ (входит в концерн „Уралвагонзавод“ госкорпорации „Ростех“) поставило первую модернизированную САУ 2С7М „Малка“ Министерству обороны РФ. Обновленная техника получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьезно повышены ее тактико-технические характеристики», — говорится в сообщении.

После окончания работ «Малка» прошла полный цикл испытаний, в том числе пробеговых и стрельбовых, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также надежность механизмов заряжания и управления огнем и прочность пушки 2А44, сообщили в Ростехе.

«Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В настоящий момент стартовала поставка модернизированных орудий в интересах Минобороны. Перед „Уралтрансмашем“ стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020−2022 годы», — процитировали в пресс-службе слова генерального директора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова.

7 апреля в Ростехе сообщили о завершении работ над первым модернизированным образцом этой САУ. В изделии были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция, а также заменены импортные комплектующие на отечественные. На «Уралтрансмаше» уже подготовлено производство к серийной модернизации этих самоходок.

«Малка» является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 «Пион», разработанной в 1980-х годах и до сих пор считающейся одной из самых мощных пушек в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.