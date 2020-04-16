Продажи кроссовера Toyota RAV4 достигли рубежа в 10 миллионов единиц

Источник материала: Tut.by

Компания Toyota сообщила о том, что в апреле этого года RAV4 преодолел отметку в 10 миллионов проданных экземпляров по всему миру. Для этого «рафику» потребовалось 26 лет и пять поколений модели.





Рыночный дебют RAV4 состоялся в 1994 году — в первый год продаж покупателей нашли немногим более 53 тысяч единиц кроссовера первой генерации. Популярность модели росла от поколения к поколению, и сейчас RAV4 продается лучше, чем когда-либо — 2019 год стал самым успешным для модели: было реализовано 965 760 экземпляров «паркетника». Таким образом, RAV4 стал самым популярным кроссовером в мире и занял третье место среди самых продаваемых автомобилей в целом, уступив лишь Corolla и семейству пикапов Ford F-Series.

Большая часть RAV4 отправляется за океан — в прошлом году в Северной Америке было продано 535 тысяч кроссоверов, в Европе и Китае Toyota смогла реализовать соответственно 133 тысячи и 127 тысяч единиц модели.