ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Продажи кроссовера Toyota RAV4 достигли рубежа в 10 миллионов единиц

16.04.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Toyota сообщила о том, что в апреле этого года RAV4 преодолел отметку в 10 миллионов проданных экземпляров по всему миру. Для этого «рафику» потребовалось 26 лет и пять поколений модели.


Рыночный дебют RAV4 состоялся в 1994 году — в первый год продаж покупателей нашли немногим более 53 тысяч единиц кроссовера первой генерации. Популярность модели росла от поколения к поколению, и сейчас RAV4 продается лучше, чем когда-либо — 2019 год стал самым успешным для модели: было реализовано 965 760 экземпляров «паркетника». Таким образом, RAV4 стал самым популярным кроссовером в мире и занял третье место среди самых продаваемых автомобилей в целом, уступив лишь Corolla и семейству пикапов Ford F-Series.

Большая часть RAV4 отправляется за океан — в прошлом году в Северной Америке было продано 535 тысяч кроссоверов, в Европе и Китае Toyota смогла реализовать соответственно 133 тысячи и 127 тысяч единиц модели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Toyota сообщила о том, что в апреле этого года RAV4 преодолел отметку в 10 миллионов проданных экземпляров по всему миру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Разве можно их прогнать? 10 безумно милых фото питомцев, которые мешают работать дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика