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Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды

16.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минжилкомхоз будет рекомендовать местным органам власти перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды, сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды

"Мы будем рекомендовать не с 11 мая начать отключать, а перенести майские отключения на более поздний срок, например на сентябрь, перед запуском отопления", - сказал Геннадий Трубило. Вместе с тем, по его словам, профилактические мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны проводиться. Это залог безопасности в зимний период.

В Минске плановые отключения горячей воды планируются с 11 мая. Как сообщали в "Минскэнерго", продолжительность отключений не превысит 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения сократят.

 
Теги: Минск
 
 
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  Минжилкомхоз будет рекомендовать местным органам власти перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды, сообщил первый заместитель министра...
 
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