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В Египте запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и другим достопримечательностям

16.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Египте запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и другим достопримечательностям

Египетское Министерство по делам древностей, занимающееся защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим сооружениям, которыми знаменита родина фараонов. Ссылки на туры министерство публикует в социальных сетях, дополняя их хештегами #StayHome.

Виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, составленные из множества снимков, пишетknife.media.

knife.media

 
 
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Египетское Министерство по делам древностей, занимающееся защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных...
 
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