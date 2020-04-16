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В Египте запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и другим достопримечательностям
16.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Египетское Министерство по делам древностей, занимающееся защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим сооружениям, которыми знаменита родина фараонов. Ссылки на туры министерство публикует в социальных сетях, дополняя их хештегами #StayHome.
Виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, составленные из множества снимков, пишет
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Египетское Министерство по делам древностей, занимающееся защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных...
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