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Невзоров: Лукашенко никакая болезнь не страшна кроме альтернариоза

16.04.2020 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Занятный диалог о президентских яйцах на "Эхе Москвы".

― Меня удивляет, что у православных нет своей личной иерархии. Это странно, ― рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. ― Логично было бы, если президент на пасхальной службе держал бы, например, страусиные яйца. Это в природе самые большие из всех существующих. И по очень большим яйцам было бы понятно, что это точно начальник.

― Начальники поменьше – перепелиные уже должны держать.

― А вот Гундяев мог бы еще жонглировать яйцами крокодила. Они тоже очень красивые и тоже достаточно крупные, но поменьше, чем страусиные. А вот все остальные могут в зависимости от положения в церкви и в обществе уже щеголять уже яйцами куриц, ворон, колибри, кстати говоря, и чаек.

Кстати, странно повел себя Лукашенко, который всегда позиционировал себя как человека здравых мыслей. Он сообщил миру вдруг, что уж кто-кто, а он-то точно ночью на пасхальную службу зайдет обязательно.


― Простите, а он, вы считаете, здравость обычно демонстрировал?

― Нет, но он в этих вопросах, по крайней мере, некую здравость показывал.

― Он сказал: «Это моя традиция. Свечку поставил, вышел и пошел».

― Лукашенко я понимаю. Ему вообще никакая болезнь не страшна кроме альтернариоза.

― Это от картошки бывает?

― Да, это ранняя сухая пятнистость картофеля. Это действительно может как бы поразить лидера Беларуси, он будет выглядеть немножко плохо.

― Да ладно, он разбирается, он не будет такое есть.

― Возможно. Но зачем он кладет бедных белорусов под нож вируса, совершенно непонятно. Потому что, как во всякой деспотии, у него есть масса подхалимов, которые потащатся в церковь и, дрожа, рядом с этим мыслящим картофелем переживут, наверное, самую жуткую ночь в своей жизни.
 
 
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Занятный диалог о президентских яйцах на "Эхе Москвы".
 
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