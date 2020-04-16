Невзоров: Лукашенко никакая болезнь не страшна кроме альтернариоза

Александр Невзоров на Эхе Москвы . ― Логично было бы, если президент на пасхальной службе держал бы, например, страусиные яйца. Это в природе самые большие из всех существующих. И по очень большим яйцам было бы понятно, что это точно начальник. ― Меня удивляет, что у православных нет своей личной иерархии. Это странно, ― рассуждаетна. ― Логично было бы, если президент на пасхальной службе держал бы, например, страусиные яйца. Это в природе самые большие из всех существующих. И по очень большим яйцам было бы понятно, что это точно начальник.





― Начальники поменьше – перепелиные уже должны держать.





― А вот Гундяев мог бы еще жонглировать яйцами крокодила. Они тоже очень красивые и тоже достаточно крупные, но поменьше, чем страусиные. А вот все остальные могут в зависимости от положения в церкви и в обществе уже щеголять уже яйцами куриц, ворон, колибри, кстати говоря, и чаек.





Кстати, странно повел себя Лукашенко, который всегда позиционировал себя как человека здравых мыслей. Он сообщил миру вдруг, что уж кто-кто, а он-то точно ночью на пасхальную службу зайдет обязательно.









― Простите, а он, вы считаете, здравость обычно демонстрировал?





― Нет, но он в этих вопросах, по крайней мере, некую здравость показывал.





― Он сказал: «Это моя традиция. Свечку поставил, вышел и пошел».





― Лукашенко я понимаю. Ему вообще никакая болезнь не страшна кроме альтернариоза.





― Это от картошки бывает?





― Да, это ранняя сухая пятнистость картофеля. Это действительно может как бы поразить лидера Беларуси, он будет выглядеть немножко плохо.





― Да ладно, он разбирается, он не будет такое есть.





― Возможно. Но зачем он кладет бедных белорусов под нож вируса, совершенно непонятно. Потому что, как во всякой деспотии, у него есть масса подхалимов, которые потащатся в церковь и, дрожа, рядом с этим мыслящим картофелем переживут, наверное, самую жуткую ночь в своей жизни.







