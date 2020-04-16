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Невзоров: Лукашенко никакая болезнь не страшна кроме альтернариоза
Источник материала: Партизан
Занятный диалог о президентских яйцах на "Эхе Москвы".
― Меня удивляет, что у православных нет своей личной иерархии. Это странно, ― рассуждает Александр Невзоров на
― Начальники поменьше – перепелиные уже должны держать.
― А вот Гундяев мог бы еще жонглировать яйцами крокодила. Они тоже очень красивые и тоже достаточно крупные, но поменьше, чем страусиные. А вот все остальные могут в зависимости от положения в церкви и в обществе уже щеголять уже яйцами куриц, ворон, колибри, кстати говоря, и чаек.
Кстати, странно повел себя Лукашенко, который всегда позиционировал себя как человека здравых мыслей. Он сообщил миру вдруг, что уж кто-кто, а он-то точно ночью на пасхальную службу зайдет обязательно.
― Простите, а он, вы считаете, здравость обычно демонстрировал?
― Нет, но он в этих вопросах, по крайней мере, некую здравость показывал.
― Он сказал: «Это моя традиция. Свечку поставил, вышел и пошел».
― Лукашенко я понимаю. Ему вообще никакая болезнь не страшна кроме альтернариоза.
― Это от картошки бывает?
― Да, это ранняя сухая пятнистость картофеля. Это действительно может как бы поразить лидера Беларуси, он будет выглядеть немножко плохо.
― Да ладно, он разбирается, он не будет такое есть.
― Возможно. Но зачем он кладет бедных белорусов под нож вируса, совершенно непонятно. Потому что, как во всякой деспотии, у него есть масса подхалимов, которые потащатся в церковь и, дрожа, рядом с этим мыслящим картофелем переживут, наверное, самую жуткую ночь в своей жизни.
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Занятный диалог о президентских яйцах на "Эхе Москвы".
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