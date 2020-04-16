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Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам

16.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам

Восьмым городом страны, жители которого имеют возможность купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода, стала Лида. С сегодняшнего дня технология бесконтактной продажи билетов в электронном виде доступна в автобусах районного центра. Проверка билетов осуществляется с помощью специального приложения для контролеров «Оплати.Контролер».

Ежедневно с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™, который поддерживает данную технологию оплаты, продается более 3 тысяч билетов.

Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам

«Единожды установив приложениеОплати™, вы можете не только оплачивать проезд в транспорте, но и пользоваться другими возможностями сервиса.Осуществление финансовых операции в онлайн-формате сегодня как-никогда важно. Так мы обеспечиваем скорость и комфорт проведения операций, а также личную безопасность пользователей, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации,– отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. –Борисов, Гомель, Витебск, Могилев, Барановичи, Пинск, Гродно, а с сегодняшнего дня и Лида. Пассажиры этих городов оценили инновацию и активно ей пользуются. Билет в электронном виде минимизирует контакты, так как для его приобретения и проверки необходим только смартфон и QR-код. Никаких наличных или бумажных талонов. Воспользоваться инновационной системой может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является».

С помощью мобильного платежного сервиса Оплати™, который является частью ЭкоСистемыБелинвестбанка, пользователь можете совершать платежи через ЕРИП, оплачивать товары по QR-коду в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться, как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. 

Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам

На этом возможности сервиса не заканчиваются. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Не так давно реализована возможность снятия наличных в банкоматах без карточки и сейчас онаактивно тиражируется.Все перечисленные возможности приложения позволяют осуществлять управление своими финансами дистанционно, обеспечивая необходимую безопасность и минимизируя контакты.

Например, для электронной оплаты проезда вам потребуется только ваш смартфон с установленным приложением Оплати™. Наведите сканер в приложении на QR-код в салоне транспортного средства, и электронный билет со всей необходимой информацией появится на экране вашего смартфона.

Так же дистанционно произойдет и проверка билета, если в салон зашел контролер.Он заблокирует возможность покупки новых билетов с помощью собственного приложения «Оплати.Контролер». Пассажир своим смартфоном отсканирует QR-код на смартфоне контролера. На экране телефона пассажира отобразится купленный билет с соответствующим статусом «Оплачен». В случае если билет недействителен, надпись уведомит и об этом.

Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам

«Оплати.Контролер» облегчит жизнь не только самим проверяющим, но и пассажирам. Теперь даже если ваш смартфон разрядился, контролер увидит купленный билет. Для этого нужно будет назвать последние 4 цифры вашего номера телефона и билет появится на экране смартфона контролера.

«Функционал приложения Оплати™для транспорта– это живой организм. Он адаптируется под специфику автопарков и условия обслуживания пассажиров в каждом городе. Сегодня мы видим насколько он популярен, несмотря на то, что технология доступна только с февраля этого года, – рассказал заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. –Поэтому мы, как инновационная компания, резидент ПВТ настроены на постоянное развитие сервиса».

Сегодня в Лиде на маршрут вышли первые автобусы, в которых доступна технологияпродажи билетов в электронном виде по QR-коду. На всех городских маршрутах купить smart-билеты можно будет уже в ближайшие выходные.Ну а следующими городами, где появится технология, станут Брест и Бобруйск.

Краткая инструкция по покупке smart-билета

Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам

1.     Скачайте приложение Оплати™в AppStore или PlayMarket (совершенно бесплатно).

2.     Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий).

3.     В приложениинажмите на иконку сканера QR-кодов.

4.     Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров).

5.     На экране смартфона появится информация о покупаемом билете. Выберите количество билетов, которое вам необходимо, и нажмите «Оплатить».

6.     Smart-билет появился на экране вашего смартфона. В приложении Оплати™ он хранится в разделе «Мои билеты» на главной странице.

7.     Еслителефон погас, а билет исчез с экрана, отсканировав QR-код контролера, билет снова появится на вашем смартфоне со статусом «Оплачен».

8.     Если во время поездки смартфон разрядился, сообщите контролеру последние 4 цифры вашего номера телефона и билет отобразится на экране смартфона контролера.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода.  Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемыБелинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов.Разработчик мобильного платежного сервисаОплати™ – компания LWO.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора.Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Восьмым городом страны, жители которого имеют возможность купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода, стала Лида. С сегодняшнего дня...
 
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