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Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам
16.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Восьмым городом страны, жители которого имеют возможность купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода, стала Лида. С сегодняшнего дня технология бесконтактной продажи билетов в электронном виде доступна в автобусах районного центра. Проверка билетов осуществляется с помощью специального приложения для контролеров «Оплати.Контролер».
Ежедневно с помощью мобильного платежного сервиса
«Единожды установив приложениеОплати™, вы можете не только оплачивать проезд в транспорте, но и пользоваться другими возможностями сервиса.Осуществление финансовых операции в онлайн-формате сегодня как-никогда важно. Так мы обеспечиваем скорость и комфорт проведения операций, а также личную безопасность пользователей, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации,– отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. –Борисов, Гомель, Витебск, Могилев, Барановичи, Пинск, Гродно, а с сегодняшнего дня и Лида. Пассажиры этих городов оценили инновацию и активно ей пользуются. Билет в электронном виде минимизирует контакты, так как для его приобретения и проверки необходим только смартфон и QR-код. Никаких наличных или бумажных талонов. Воспользоваться инновационной системой может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является».
С помощью мобильного платежного сервиса Оплати™, который является частью
На этом возможности сервиса не заканчиваются. Оплати™ позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Не так давно реализована возможность снятия наличных в банкоматах без карточки и сейчас онаактивно тиражируется.Все перечисленные возможности приложения позволяют осуществлять управление своими финансами дистанционно, обеспечивая необходимую безопасность и минимизируя контакты.
Например, для электронной оплаты проезда вам потребуется только ваш смартфон с
Так же дистанционно произойдет и проверка билета, если в салон зашел контролер.Он заблокирует возможность покупки новых билетов с помощью собственного приложения «Оплати.Контролер». Пассажир своим смартфоном отсканирует QR-код на смартфоне контролера. На экране телефона пассажира отобразится купленный билет с соответствующим статусом «Оплачен». В случае если билет недействителен, надпись уведомит и об этом.
«Оплати.Контролер» облегчит жизнь не только самим проверяющим, но и пассажирам. Теперь даже если ваш смартфон разрядился, контролер увидит купленный билет. Для этого нужно будет назвать последние 4 цифры вашего номера телефона и билет появится на экране смартфона контролера.
«Функционал приложения Оплати™для транспорта– это живой организм. Он адаптируется под специфику автопарков и условия обслуживания пассажиров в каждом городе. Сегодня мы видим насколько он популярен, несмотря на то, что технология доступна только с февраля этого года, – рассказал заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. –Поэтому мы, как инновационная компания, резидент ПВТ настроены на постоянное развитие сервиса».
Сегодня в Лиде на маршрут вышли первые автобусы, в которых доступна технологияпродажи билетов в электронном виде по QR-коду. На всех городских маршрутах купить smart-билеты можно будет уже в ближайшие выходные.Ну а следующими городами, где появится технология, станут Брест и Бобруйск.
Краткая инструкция по покупке smart-билета
1. Скачайте приложение Оплати™в
2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий).
3. В приложениинажмите на иконку сканера QR-кодов.
4. Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров).
5. На экране смартфона появится информация о покупаемом билете. Выберите количество билетов, которое вам необходимо, и нажмите «Оплатить».
6. Smart-билет появился на экране вашего смартфона. В приложении Оплати™ он хранится в разделе «Мои билеты» на главной странице.
7. Еслителефон погас, а билет исчез с экрана, отсканировав QR-код контролера, билет снова появится на вашем смартфоне со статусом «Оплачен».
8. Если во время поездки смартфон разрядился, сообщите контролеру последние 4 цифры вашего номера телефона и билет отобразится на экране смартфона контролера.
Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемыБелинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов.Разработчик мобильного платежного сервисаОплати™ – компания LWO.
ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.
LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора.Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.
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Восьмым городом страны, жители которого имеют возможность купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода, стала Лида. С сегодняшнего дня...
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