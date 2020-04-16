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Найджел Доус покидает «Автомобилист» из Екатеринбурга

16.04.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Найджел Доус покидает «Автомобилист» из Екатеринбурга

Один из лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги, нападающий Найджел Доус покидает «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Стороны не пришли к соглашению по новому контракту, теперь форвард ищет новый клуб. Найджел Доус выступал за «Автомобилист» на протяжении двух сезонов. В 132 матчах нападающий забросил 50 шайб и отдал 75 голевых передач. Кроме того, Найджел Доус – пятый бомбардир в истории КХЛ. В лиге он провёл более пятисот матчей и заработал 501 результативный балл по системе «гол плюс пас».

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Один из лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги, нападающий Найджел Доус покидает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Стороны не пришли к...
 
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