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На Партизанском проспекте не разъехались два легковых авто
Источник материала: БTДТП в Минске. На Партизанском проспекте не разъехались два легковых авто. За рулем "киа" ехала сорокаоднолетняя дама. Как сообщили в дорожной инспекции, при повороте налево она не пропустила встречный "Рендж-Ровер". От удара джип выбросило за пределы проезжей части, его водитель, а это тоже была женщина, получила травмы. Ее отвезли в больницу. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
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ДТП в Минске. На Партизанском проспекте не разъехались два легковых авто. За рулем "киа" ехала сорокаоднолетняя дама. Как сообщили в дорожной инспекции, при...
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