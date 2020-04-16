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На Партизанском проспекте не разъехались два легковых авто

16.04.2020 20:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ДТП в Минске. На Партизанском проспекте не разъехались два легковых авто. За рулем "киа" ехала сорокаоднолетняя дама. Как сообщили в дорожной инспекции, при повороте налево она не пропустила встречный "Рендж-Ровер". От удара джип выбросило за пределы проезжей части, его водитель, а это тоже была женщина, получила травмы. Ее отвезли в больницу. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
 
Теги: Минск
 
 
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ДТП в Минске. На Партизанском проспекте не разъехались два легковых авто. За рулем "киа" ехала сорокаоднолетняя дама. Как сообщили в дорожной инспекции, при...
 
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