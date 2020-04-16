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Пинская молодежь навела порядок у мемориала «Партизанам Полесья»
16.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Активисты ОО «БРСМ» УО «Пинский государственный колледж легкой промышленности» в рамках проведения месячника по благоустройству, озеленению и наведению порядка на исторических и памятных местах г. Пинска помогали в благоустройстве и наведению порядка на территории мемориального комплекса «Партизанам Полесья».
По информации городской организации БРСМ.
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