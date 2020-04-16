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В Беларуси появился антисептик, который можно пить

16.04.2020 18:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Компания «Минск-Кристалл», которая занимается изготовлением спиртного, заявила, что начала выпускать напиток крепостью 70 градусов. Его можно и пить, и использовать как средство для дезинфекции – например, полов, гаджетов, оргтехники.

Издание Office Life пишет, что напиток «70» также способен превратиться и в антисептик для рук. Чтобы это произошло, к нему стоит добавить 25 миллилитров перекиси водорода и 80-10 миллилитров глицерина.

Если напиток так уж хочется выпить, то принимать его внутрь рекомендуется в разбавленном виде в соотношении 1:1 с фруктовыми соками, морсами, тоником, газировками или в составе коктейлей.

О том, что «Минск-Кристалл» стал производить дезсредства, на беларуском телевидении сообщили на прошлой неделе. Массово конвейер запустили еще 6 апреля. Востребованный товар теперь выпускают во всех филиалах холдинга, расположенных в разных регионах Беларуси. Мощность производства – 30 тонн в сутки.

Читайте по теме: «В стране всерьез обсуждают потенциальный дефолт». Что происходит в беларуском бизнесе: Максим Горбиков и каршеринг

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Минск-Кристалл», которая занимается изготовлением спиртного, заявила, что начала выпускать напиток крепостью 70 градусов. Его можно и пить, и...
 
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