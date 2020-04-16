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В Беларуси появился антисептик, который можно пить
Источник материала: KYKY>
Компания «Минск-Кристалл», которая занимается изготовлением спиртного, заявила, что начала выпускать напиток крепостью 70 градусов. Его можно и пить, и использовать как средство для дезинфекции – например, полов, гаджетов, оргтехники.
Издание Office Life
Если напиток так уж хочется выпить, то принимать его внутрь рекомендуется в разбавленном виде в соотношении 1:1 с фруктовыми соками, морсами, тоником, газировками или в составе коктейлей.
О том, что «Минск-Кристалл» стал производить дезсредства, на беларуском телевидении
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