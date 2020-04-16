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Жодинец напечатал на 3D-принтере более 120 защитных щитков для медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Жодино печатает защитные щитки для медиков на 3D-принтере и бесплатно направляет в учреждения по всей стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
У Магсада Мустафаева своя мастерская с необходимым оборудованием. К марафону доброты он подключился месяц назад. Сейчас техника загружена круглыми сутками. В день удается сделать около 20 пластиковых рамок. После туда вставляют прозрачный экран из специального материала. Таких щитков сделано уже более 120. Закупает волонтер необходимый материал с помощью коллег и друзей.
Магсад Мустафаев, житель Жодино:
Кроме щитков, Магсад делает и держатели для медицинских масок. Это специальная пластиковая пластина, которая облегчает ношение спецпредмета. В Жодино помогают врачам еще десятки организаций и жителей. В местную больницу и поликлинику постоянно приносят перчатки, маски, бахилы и защитные костюмы.
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Новости Беларуси. Житель Жодино печатает защитные щитки для медиков на 3D-принтере и бесплатно направляет в учреждения по всей стране, сообщили в программе...
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