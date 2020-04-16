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В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу

16.04.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний местный житель за рулём Ford Galaxy двигался по парковке вдоль дома №63 по улице Суворова. 

В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

В какой-то момент 21-летняя девушка захотела перейти дорогу и попала под колёса машины. Водитель отвёз пострадавшую в больницу, после оказания медпомощи девушка была отпущена домой. 

В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе в Минске грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.

Она пыталась перейти дорогу на красный свет – подробности здесь

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний местный житель за...
 
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