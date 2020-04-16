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В Бресте водитель Ford сбил девушку, а потом отвёз её в больницу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода.
Как
В какой-то момент 21-летняя девушка захотела перейти дорогу и попала под колёса машины. Водитель отвёз пострадавшую в больницу, после оказания медпомощи девушка была отпущена домой.
По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Минске грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. 16 апреля примерно в восемь утра в Бресте произошёл наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний местный житель за...
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