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Кратковременный мокрый снег и до +12°С: прогноз погоды на 17 апреля

16.04.2020 17:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кратковременный мокрый снег и до +12°С: прогноз погоды на 17 апреля

Снег в апреле – что же здесь необычного? Мы ведь помним сугробы и в мае. Так далеко пока не загадываем, но до конца недели теплые вещи точно не прячем. Среднесуточная температура сейчас до шести градусов ниже нормы.

Завтра, 17 апреля, Беларусь окажется во власти обширного циклона с центром над северо-востоком Европейской России. По его периферии продолжат поступать холодные и неустойчивые воздушные массы с северо-запада Европы, удерживая в нашей стране промозглую, ветреную и сырую погоду. 

В пятницу – облачно с прояснениями. И вновь кратковременный мокрый снег, переходящий в дождь. Наибольшее количество осадков по Витебской и Могилевской областям. Влажность до 70%. Ветер северо-западный сильный порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Утром на столбиках термометров от +2°С по северо-востоку до +5°С тепла по юго-востоку. Но не забываем про влажность и порывистый ветер, из-за чего по ощущениям будет значительно прохладнее – на 6-8 градусов.

К середине дня воздух немного прогреется – ожидается от +6°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу. В столице около +8°С тепла. К вечеру температура вновь понизится. Будет от +3°С в Витебске до +9°С в Бресте.

Влияние холодных воздушных масс с севера Европы сохранится и в выходные. Нас ждет неустойчивая погода с кратковременным мокрым снегом и северо-западным порывистым ветром. Температура ночью прогнозируется от -4°С до +1°С, днем от +4°С по северу до +11°С по югу.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Снег в апреле – что же здесь необычного? Мы ведь помним сугробы и в мае. Так далеко пока не загадываем, но до конца недели теплые вещи точно не прячем. Среднесуточная...
 
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