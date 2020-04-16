Пять признаков того, что вас хотят подставить

Источник материала: Ежедневник

фото: monateka.com

В трудные времена эти знания могут быть полезны вдвойне, ведь в период катаклизмов в бизнесе поведение партнеров может быть непредсказуемым.

Умение быстро разглядеть, что перед вами человек, способный подставить, — крайне ценное качество, особенно сейчас. Не всегда люди подставляют осознанно. Бывает, что они подводят не потому, что коварны, а потому что не справляются. Но нам в итоге от этого не легче. Предлагаем несколько отработанных на практике советов бывшего агента спецслужб, как быстро распознать подставу.

Робин Дрик, ветеран ФБР, недавно выпустил книгу «Как разбираться в людях: руководство ветерана ФБР по прогнозированию человеческого поведения». В ней он делится своим опытом, как разбираться в людях. В том числе бывший агент спецслужб рассказывает о некоторых особенностях поведения ненадежных людей. Например, таких.

1. Ненадежные люди часто небрежно относятся к своему внешнему виду и физической форме. Это не относится к тем, кто может позволить себе одеваться неформально и вполне соответствует своему кругу, например, технарь в толстовке. Речь о тех, кто даже не пытается соблюдать положенный дресс-код и выглядеть опрятно. Это признак неуважения: к вам и, что еще важнее, к себе и своей работе.

2. Ненадежные люди зависят от других в решении своих проблем. Естественно, ни один человек на Земле не способен справиться в одиночку с любой задачей, но тут речь идет о тех, кто чувствует себя недостаточно уверенными или мотивированными, чтобы довести до конца порученное им дело. Они будут прокрастинировать, задавать бесконечные вопросы, постоянно просить помощи и перекладывать свои задачи на других, даже не пытаясь приложить все усилия.

3. Ненадежные люди с трудом усваивают новые понятия. Не потому, что они глупы, а потому, что круг их компетенции узок, и они не очень много сделали для его расширения. Опять-таки, Робин Дрик говорит о ненадежности в широком смысле слова — речь не только о людях, которые нарочно хотят вас подвести, но и о тех, кто честно пытается выполнить свою часть обязательств, но не справляется с ней.

4. Ненадежные люди не ведут заметок. Это означает, что им не так уж важно понять задачу в деталях и зафиксировать ваши договоренности.

5. Ненадежные люди не воспринимают свои собственные ошибки всерьез и не готовы нести за них ответственность. Они пытаются избежать обвинений — обвиняя других, утверждая, что их не предупредили о причине ошибки, или подправляя детали задним числом, чтобы ошибка выглядела неизбежной.

Это не все признаки ненадежных людей. Подробнее об этом можно узнать из книги Дрика.

Любопытны размышления автора книги о том, что поведение человека может сильно варьироваться в зависимости от того, насколько сильное искушение или желание избежать угрозы он испытывает. И какое наказание он получит за нарушение договоренностей (и с какой вероятностью его выведут на чистую воду).

Если у человека есть надежная защита от неприятных последствий (деньги, статус, депутатская неприкосновенность и т.д.), ему становится намного сложнее вести себя порядочно. Абстрактная мораль — это прекрасно, но большинство из нас ведет себя «правильно», потому что боится наказания — в том числе осуждения со стороны окружающих.

Если вы попадаете в круг людей, которые считают, что им дозволено больше, чем другим (а такие люди нередко встречаются среди богатых и наделенных властью), они не будут осуждать вас за вольности. В такой обстановке оставаться этичным намного сложнее.

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