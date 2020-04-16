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На аукционе по квартирам в «английском» доме МАПИДа разобрали все «однушки». Узнали, почем

16.04.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялся третий аукцион по продаже квартир в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил МАПИД. Эти торги, напомним, пока последние: оставшиеся квартиры застройщик будет реализовывать самостоятельно по фиксированной цене. Узнали, почем жилье досталось покупателям на последних торгах.


Для участия в аукционе была выставлена 21 квартира в «английской» трехэтажке на Космонавтов, 22. Стартовые цены были зафиксированы в рублях, когда доллар был еще по 2,245. В перерасчете на текущий курс (по 2,465) выходит, что цены в американской валюте снизились. По правилам аукциона, к начальной цене добавлялся шаг в размере 5 тысяч рублей.


Победители торгов получат ключи от квартир в день заселения, который будет не позже 1 июля 2020 года. Начальную цену квартиры, а также итоговую стоимость по результатам торгов мы зафиксировали в таблице (прочерк означает то, что претенденты на данную квартиру купили другую раньше на этом же аукционе):

Кол-во комнат

 Общая площадь Начальная цена, руб. Начальная цена, USD Итог в рублях Итог в USD
2 55,0 173 100 70 223  —  —
3 73,5 225 720 91 569 230 720 93 598
3 73,6 217 455 88 217 222 455 90 245
1 42,1 136 710 55 460 143 200 58 093
2 55,3 174 000 70 588 186 100 75 496
3 73,5 217 170 88 101 - -
3 73,4 214 890 87 176 - -
1 42,0 136 400 55 334 145 500 59 026
2 55,2 171 600 69 614 179 700 72 900
3 73,5 215 175 87 292 225 933 91 656
3 73,7 226 860 92 032 - -
2 55,1 173 400 70 344 - -
4 90,3 235 200 95 415 265 200 107 586
3 73,4 216 885 87 985 - -
2 55,5 174 600 70 831 188 500 76 470
1 42,0 136 400 55 334 145 000 58 823
3 73,4 216 885 87 985 - -
3 73,4 214 890 87 176 235 000 95 334
2 55,3 171 900 69 736 176 900 71 764
1 42,1 136 710 55 460 147 000 59 634
3 73,3 214 605 87 060 - -

Оставшуюся 41 квартиру МАПИД будет реализовывать по фиксированным ценам: однокомнатные квартиры — 3300 рублей за квадратный метр, двухкомнатные — 3250 рублей за «квадрат», трехкомнатные — 3150 рублей.

Дальше будет дешевле?

Если сравнить цену квадратного метра в рублях за однокомнатную квартиру с итоговой аукционной и от застройщика, то выходит, что покупать напрямую у МАПИДа будет дешевле. Так, по итогам торгов квартира в 42,1 «квадрата» обошлась покупателю в 143 200 рублей, по 3 401 рубль за квадратный метр. У застройщика же квадратный метр в «однушке» стоит 3300 рублей.

По двушкам расклад такой: цена квадратного метра по итогам аукциона была 3 198 — 3 396 рублей, а фиксированная у застройщика — 3 250.

Меньше всего интересовали покупателей трехкомнатные квартиры: из 10 лотов торги прошли лишь по четырем. Цена квадратного метра по итогам торгов — 3 022 — 3 201 рубль, а у застройщика, напомним, по 3 150 рублей.

Прием заявлений для заключения авансового соглашения купли-продажи квартиры начнется с 20 апреля с 9.00 по адресу: Минск, проспект Жукова, 6, кабинет № 1. Для подачи заявления нужно ваше личное присутствие и паспорт.

Что это за проект?

Строительство двух трехэтажных домов на участке в 1,8 гектара на улице Космонавтов, 20 и 22, началось зимой 2019-го. Дома вызывали повышенный интерес как у горожан, так и у СМИ. Сейчас здания достроены и на них оформляются документы.

Как рассказали в МАПИДе, трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.

В одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погреба. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.


Основная парковка расположена со стороны улицы Космонавтов. На въезде во двор стоит шлагбаум. Дворовые проезды не пересекаются с пешеходными дорожками. К лету 2020 года во дворе построят детскую площадку, площадку для активного отдыха взрослых и две площадки для раздельного сбора мусора.

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Теги: Минск
 
 
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Оставшиеся квартиры застройщик будет реализовывать самостоятельно.
 
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