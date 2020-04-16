|
На аукционе по квартирам в «английском» доме МАПИДа разобрали все «однушки». Узнали, почем
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялся третий
Для участия в аукционе была выставлена 21 квартира в «английской» трехэтажке на Космонавтов, 22. Стартовые цены были зафиксированы в рублях, когда доллар был еще по 2,245. В перерасчете на текущий курс (по 2,465) выходит, что цены в американской валюте снизились. По правилам аукциона, к начальной цене добавлялся шаг в размере 5 тысяч рублей.
Победители торгов получат ключи от квартир в день заселения, который будет не позже 1 июля 2020 года. Начальную цену квартиры, а также итоговую стоимость по результатам торгов мы зафиксировали в таблице (прочерк означает то, что претенденты на данную квартиру купили другую раньше на этом же аукционе):
Оставшуюся 41 квартиру МАПИД
Дальше будет дешевле?
Если сравнить цену квадратного метра в рублях за однокомнатную квартиру с итоговой аукционной и от застройщика, то выходит, что покупать напрямую у МАПИДа будет дешевле. Так, по итогам торгов квартира в 42,1 «квадрата» обошлась покупателю в 143 200 рублей, по 3 401 рубль за квадратный метр. У застройщика же квадратный метр в «однушке» стоит 3300 рублей.
По двушкам расклад такой: цена квадратного метра по итогам аукциона была 3 198 — 3 396 рублей, а фиксированная у застройщика — 3 250.
Меньше всего интересовали покупателей трехкомнатные квартиры: из 10 лотов торги прошли лишь по четырем. Цена квадратного метра по итогам торгов — 3 022 — 3 201 рубль, а у застройщика, напомним, по 3 150 рублей.
Прием заявлений для заключения авансового соглашения купли-продажи квартиры начнется с 20 апреля с 9.00 по адресу: Минск, проспект Жукова, 6, кабинет № 1. Для подачи заявления нужно ваше личное присутствие и паспорт.
Что это за проект?
Строительство двух трехэтажных домов на участке в 1,8 гектара на улице Космонавтов, 20 и 22, началось зимой 2019-го. Дома вызывали повышенный интерес как у горожан, так и у СМИ. Сейчас здания достроены и на них оформляются документы.
Как рассказали в МАПИДе, трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.
В одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На площадке на первом этаже — «двушка», «трешка» и «четырешка». На втором и третьем этажах — «однушка», «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.
Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погреба. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.
Основная парковка расположена со стороны улицы Космонавтов. На въезде во двор стоит шлагбаум. Дворовые проезды не пересекаются с пешеходными дорожками. К лету 2020 года во дворе построят детскую площадку, площадку для активного отдыха взрослых и две площадки для раздельного сбора мусора.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оставшиеся квартиры застройщик будет реализовывать самостоятельно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)