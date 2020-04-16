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Какая эпидемия? В Беларуси объявили республиканский субботник: деньги пойдут в бюджет

16.04.2020 18:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В этот день республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие организации на добровольной основе могут провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить и привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов.

Документом установлено, что заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

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Несмотря на распространение коронавируса во всем мире и в Беларуси, в стране объявлен общереспубликанский субботник. Он пройдет 25 апреля. Такое решение принято...
 
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