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Какая эпидемия? В Беларуси объявили республиканский субботник: деньги пойдут в бюджет
Источник материала: Myfin
В этот день республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие организации на добровольной основе могут провести республиканский субботник на рабочих местах или благоустроить и привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.
Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов.
Документом установлено, что заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.
Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.
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