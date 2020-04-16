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Новости экономики за 16.04.2020

16.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реальные денежные доходы белорусов – то есть то, что остается после вычета налогов, сборов и взносов, скорректированное на инфляцию – в первом квартале прибавили 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 16.04.2020

Правительство разрешило в 2020 году не начислять амортизацию

По-прежнему большую часть, 2/3 общего объема доходов составляет заработная плата. Четверть приходится на различные социальные трансферты населению: пенсии, пособия, стипендии и тому подобное. Около 8 % – доходы от предпринимательской деятельности и 5 % – от различной собственности.

БЕЛОРУССКИЕ САНАТОРИИ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА 10-40 %

Новости экономики за 16.04.2020

Отечественные санатории принимают меры по активизации на внутреннем рынке. Ежегодно на отдых и оздоровление в нашу страну приезжают около 200 тысяч иностранцев.

БелЖД ввела рассадку с учётом рекомендованной социальной дистанции

Сейчас они в силу объективных причин вынуждены массово отказываться от бронирования. Вот этот контингент и пытаются компенсировать за счет белорусов. Практически все здравницы снизили цены в пределах от 10 до 40 % на путевки в целом и на отдельные виды услуг. И это уже приносит первые результаты. Уровень реализации увеличился на 70 %.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Реальные денежные доходы белорусов – то есть то, что остается после вычета налогов, сборов и взносов, скорректированное на инфляцию – в первом...
 
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