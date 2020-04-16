Александр Лукашенко подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

Источник материала: ОНТ

Государство поддерживает тех, кто «на передовой». Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями. По поручению Главы государства документ был разработан Советом Министров, и сегодня Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив Правительству осуществить соответствующие выплаты.

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