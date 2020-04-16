5 оригинальных способов украсить яйца на Пасху

Источник материала: ОНТ

Красиво расписанные и украшенные яйца всегда вызывают восхищение и восторг, особенно у детей. Однако, к сожалению, у большинства хозяек фантазии хватает только на луковую шелуху или готовые наклейки. Оказывается, существуют и более простые, но оригинальные способы украшать яйца к Пасхе.





1. Мраморные яйца

Наполните одноразовый пластиковый стаканчик на 2/3 водой комнатной температуры. Добавьте несколько капель разнообразных лаков для ногтей. При помощи обычной зубочистки сделайте различные узоры. После этого окуните яйцо в полученный раствор. Сушить такое яйцо необходимо на пенопластовой подложке, в которую в шахматном порядке воткните зубочистки. На них яйцо сможет держаться, а площадь соприкосновения будет очень маленькая, что не позволит испортить узоры на яйцах.

2. Яйца с блестящим конфетти

Для декора яиц будет необходимы пищевые красители, специальный клей для декупажа или обычный ПВА-клей, а также золотистые или серебристые конфетти (в случае их отсутствия можно использовать пищевую фольгу). Для начала необходимо покрасить яйца, как указано на этикетке красителей, и дать им полностью высохнуть. После этого мелко нарежьте фольгу или возьмите готовые конфетти. При помощи кисточки покройте широкую часть яйца клеем и погрузите её в конфетти. Дайте яйцам полностью высохнуть.

3. Яйца в сахарной посыпке

Пожалуй, самый простой, но не менее оригинальный способ, чтобы украсить яйца. Для работы вам понадобятся: сваренные вкрутую яйца, сахарная посыпка горошком разных цветов, клей, кисточка, миска, ложка. Наполните небольшую миску посыпкой, после чего покройте яйца слоем клея и опустите в миску с декором. Очень важно плотно прижать посыпку к яйцам, чтобы она не отвалилась. После того, как яйцо готово, высушите его.

4. Яйца в мозаике

Оригинальный способ декорирования пасхальных яиц при помощи скорлупы одного цвета. Делаем аппликации, приклеивая светлые кусочки скорлупы на тёмные окрашенные яйца.

5. Яйца с растениями

На сегодняшний день в моде натуральность. Именно поэтому яйца с растениями будут не только оригинальными, но и стильными. Просто привяжите к яйцам маленькие веточки или цветы растений. Получившиеся яйца уложите в лоток для яиц или на красивое блюдце.

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