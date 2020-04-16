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«Жена ненавидит, когда я работаю дома»: Бэнскси показал свою «домашнюю» работу на тему карантина

16.04.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Жена ненавидит, когда я работаю дома»: Бэнскси показал свою «домашнюю» работу на тему карантина

Британский анонимный уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram фото своей новой «домашней» работы.

Художник изобразил по меньшей мере девять крыс, устраивающих переполох в ванной комнате. При этом в зеркале отражается соседняя стена, на которой вычерчены несколько перечеркнутых чертой линий. Обычно такие символы используют для отсчитывания дней.

«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», – написал Бэнкси в подписи к фото.

К слову, тема грызунов довольно часто появляется в работах художника, успев стать своеобразным символом его творчества.

Сам Бэнкси, как и остальные жители Великобритании, с 23 марта находится на карантине.

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Британский анонимный уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram фото своей новой «домашней» работы. Художник изобразил по меньшей мере девять...
 
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