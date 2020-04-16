Источник материала: ОНТ

Беларусь столкнулась с ситуацией, когда она просит у России не просто скидку на газ, а хотя бы мировую цену. Ситуация, когда западные партнёры России получают газ по более выгодным условиям, чем ближайшие партнёры, никак не красит союз двух стран.

Однако, как считает гость программы «ОбъективНо» на ОНТ - российский политолог Сергей Михеев, интеграцией между Беларусью и Россией нужно дорожить и не спекулировать на этой теме. По мнению специалиста, никто от этого не выиграет. Политолог убеждён, что разрушительные процессы на постсоветском пространстве ведут к выгоде третьих сил, а вовсе не России и Беларуси.

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