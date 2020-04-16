Вернулся после «похоронки». Чудесной пасхальной историей поделилась случчанка

Источник материала: Слуцк Город





Анастасия и Федор Езовит

Случчанка Ксения обратилась в редакцию, чтобы рассказать необыкновенную историю, которая произошла в ее семье на Пасху в год Великой Победы. Это прямое подтверждение того, что даже в самые сложные времена всегда есть место чуду, пишет МЛЫН.BY.

— Мой прадед Федор Алексеевич Езовит из деревни Селище Слуцкого района попал на фронт после освобождения Беларуси в 1944 году. В звании старшины кавалерии он участвовал в освобождении Западной Европы от немецко-фашистских захватчиков.

Дома его остались ждать жена Анастасия и трое детей. Федор Алексеевич в любую свободную минуту старался черкнуть хотя бы несколько строчек родным и близким, письма-треугольники от него приходили очень часто. А в январе 1945-го прадедушка прислал домой фотографию. «На долгую и добрую память дорогой жене от любящего ее мужа», — было написано на обратной стороне карточки.





Та самая фронтовая фотография Федора Алексеевича

А через несколько недель прабабушка Анастасия получила так называемую «похоронку»: в извещении сообщалось, что Федор Алексеевич Езовит без вести пропал.

Описать горе, которое испытали родные прадедушки, невозможно. Казалось бы, вот уже впереди долгожданная Победа и надежда на счастливую жизнь — и вдруг такой тяжелый удар. Прабабушка долго не могла взять себя в руки, но заботы о детях заставили прийти в себя, вернуться к жизни.

Тем более приближался важный день — Пасха. Даже в трудные военные времена в моей семье этот праздник старались отметить как можно лучше. На стол собирали все самое вкусное, пекли булки в печи и красили яйца.

Пока женщины трудились на кухне, мой дедушка Геннадий, которому тогда было всего 5 лет, перекладывал в чугунок с луковой шелухой яйца для покраски.

— Папа придет, когда будут крашеные яички, — деловито произнес он. – Вот это, самое красивое, оставим ему.

Конечно, слова ребенка никто не воспринял всерьез, все понимали: мальчику очень не хватает отца.

Но на второй день Пасхи в дом вбежал взволнованный Володя – старший сын моих прабабушки и прадедушки. В военное время он разносил почту по деревне и всегда первым узнавал все важные новости.

— Папа идет! – закричал Володя.

И правда, отворилась калитка, и во двор вошел Федор Алексеевич, которого все считали погибшим. И только один маленький Геннадий был уверен: папа жив и вернется домой.

Оказалось, что на фронте прадедушка Федор был тяжело ранен, его отправили в глубокий тыл в Мордовию. Он долго не мог дать о себе знать. Как только появилась первая возможность, он на перекладных отправился домой.

Прошло немало лет с тех пор, в нашей семье еще случались непростые времена. Но, несмотря на все сложности, мы всегда пышно отмечаем Пасху. Потому что знаем: если в сердце есть вера, то чудеса не заставят себя ждать.



