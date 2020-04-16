|
Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»
Источник материала: СТВ
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Об этом парень сообщил на своей странице в соцсетях. Свадьбу со своей возлюбленной Кирилл Андреев-младший сыграл три месяца назад.
Сыну Кирилла Андреева – 19 лет. Он единственный ребенок участника популярного бойз-бенда и его супруги, с которой Андреев 20 лет счастлив в браке.
Рассказывая о своей свадьбе, Андреев-младший отметил, что пример родителей в семейной жизни для него очень важен.
«Видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел».
Парень иногда публикует в своем Instagram-аккаунте фото с отцом и матерью.
А как выглядят дети других солистов группы?
У Андрея Григорьева-Апполонова два сына.
Старшему Ивану – 16 лет, младшему Артемию недавно исполнилось 12.
Оба мальчика серьезно занимаются хоккеем. Григорьев-Апполонов рассказывал, что младший сын очень сильно увлечен этим видом спорта и уже играет в первом составе детской школы ЦСКА. И этого результата мальчик добился своим трудом.
Родители мальчиков развелись в 2019 году после 16 лет совместной жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился. Об этом парень сообщил на своей странице в соцсетях. Свадьбу со своей возлюбленной Кирилл...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)