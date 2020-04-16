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Лёгкие и не очень блюда. Готовим из того, что почти всегда под рукой

16.04.2020 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Бывает, что хочется чего-нибудь съесть, но сам не знаешь, чего именно. В большинстве случаев спасают чипсы, мороженое, сухарики и так далее. Однако если вдруг захотелось что-нибудь приготовить своими руками, у нас есть несколько предложений. Чтобы было проще, мы выбрали блюда 5 уровней сложности. 

Уровень 1 

На первом уровне у нас салат из трёх ингредиентов. Берётся примерно одинаковое количество колбасы (сосисок, вареного или жареного мяса), маринованных огурцов и вареной или жареной картошки. Всё это нарезается кубиками, складывается в одну ёмкость, заливается майонезом и перемешивается. Получается вкусно, сытно, калорийно. Можно поднять уровень сложности добавлением других ингредиентов, например, вареных яиц, морковки или горошка. 

Лёгкие и не очень блюда. Готовим из того, что почти всегда под рукой
Фото: pixabay.com 

Уровень 2 

На втором уровне – мороженое с кофе. Готовится экстремально просто – нужно купить мороженое, орехи и кофе. Орехи мелко нарезать, попутно пусть закипает чайник. Затем можно решить, что лучше: мороженое с кофе или кофе с мороженым. В первом случае мороженое выкладывается на блюдце, посыпается нарезанными орехами, а затем залить горячим кофе. Во втором случае можно просто добавить в кружку с кофе мороженое и орехи. 

Просто и вкусно. Пять рецептов блюд из трёх ингредиентов 

Лёгкие и не очень блюда. Готовим из того, что почти всегда под рукой
Фото: pixabay.com 

Уровень 3 

На третьем уровне – омлет. Самый простой омлет готовится из молока и куриных яиц. Два яйца выбиваются в глубокую тарелку, добавляется молоко, можно посыпать приправой. Затем всё это перемешивается/взбивается до однородной массы и выливается на разогретую и смазанную маслом сковороду. В зависимости от огня, готовится от 5 до 10 минут. 

Если хочется поднять уровень сложности, можно предварительно выложить на сковороду нарезанную колбасу (сосиски). Следующий уровень – положить тонкие пластинки сыра сверху на готовящееся блюдо. Итого получится омлет с колбасой и сыром. Кстати, если хочется, чтобы блюдо не разваливалось, можно при смешивании ингредиентов добавить немного муки. 

Лёгкие и не очень блюда. Готовим из того, что почти всегда под рукой
Фото: pixabay.com 

Уровень 4 

На четвёртом уровне сложности располагаются куриные бёдра в соусе. Четвёртый уровень блюдо получило за необходимость уметь пользоваться духовкой. Берём противень или форму для выпекания, смазываем её растительным маслом. Затем выкладываем столько куриных бёдер, сколько помещается. Потом смазываем мясо соусом. Считается, что отлично подходит соус терияки, но если его нет, то можно воспользоваться любым другим. Далее выпекаем 20 минут при температуре 180°С. Потом извлекаем противень, снова хорошенько смазываем соусом куриные бёдра и печём ещё 20 минут. 

Что приготовить, когда готовить не из чего? 7 простых блюд 

Лёгкие и не очень блюда. Готовим из того, что почти всегда под рукой
Фото: pixabay.com 

Можно снизить уровень сложности, воспользовавшись сковородой. Кроме того, если рядом из соусов только соевый, вполне можно полить им, добавить сахар и будет вкусно. Кстати, соевый соус с сахаром должен закипеть, чтобы курица пропиталась. 

Уровень 5 

И почётный пятый уровень сложности занимает… пицца на слоёном тесте! Если человек сам умеет готовить тесто, то вряд ли он станет читать простые рецепты. Итак, достаём из морозилки слоёное тесто и ждём, пока оно разморозится. Далее укладываем его на противень. Посыпаем тесто всякой вкусной зеленью, только не слишком обильно. Если зелени под боком нет – можно смазать кетчупом. Затем на тесто выкладывается мясо (сосиски, колбаса, вареная курятина или свинина и др), Следом на мясо выкладываются нарезанные лук, огурцы, помидоры (все три ингредиента или что-то одно – на усмотрение повара). 

Лёгкие и не очень блюда. Готовим из того, что почти всегда под рукой
Фото: pixabay.com 

Потом нужно нарезать сыр пластинками или потереть его на тёрке и выложить сверху. Потом всё заливается майонезом и отправляется в духовку. Говорят, что пиццу надо печь 15-20 минут при температуре 200°С, однако можно пользоваться стратегически верным приёмом. Когда сыр расплавился, пицца почти готова, можно ещё минуты две-три подержать и вынимать. 

Кстати, если вдруг так случилось, что в шкафу не осталось ничего, кроме риса, нужно его приготовить.

Как это сделать – читайте здесь

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Бывает, что хочется чего-нибудь съесть, но сам не знаешь, чего именно. В большинстве случаев спасают чипсы, мороженое, сухарики и так далее. Однако если вдруг...
 
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