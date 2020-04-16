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Богослужения не отменяются. Какие меры принимают в церквях для безопасности верующих?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В церквях принимаются дополнительные меры профилактики: антисептиками обрабатывают дверные ручки и иконы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Расписание богослужений в храмах остается прежним. Однако для безопасности верующих некоторые изменения все-таки вводятся. Теперь проходят коллективные исповеди, сделали и разметку для социального дистанцирования.
Протоиерей Владимир Шейдак, настоятель Свято-Никольского храма города Логойска:
Торжественные богослужения не отменяются, но прихожанам, особенно пожилым, рекомендуют остаться дома. Напоминаем, что национальные телеканалы будут транслировать праздничные службы.
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Новости Беларуси. В церквях принимаются дополнительные меры профилактики: антисептиками обрабатывают дверные ручки и иконы, сообщили в программе «Минщина» на...
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