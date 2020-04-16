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Гомельскую вобласць накрылі моцныя пылавыя буры
Источник материала: Euroradio
У Брагінскім раёне 16 красавіка 2020-га / gp.by
16 красавіка Гомельскую вобласць накрылі моцныя пылавыя буры. Гэта прыкметы змены клімату,
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У Брагінскім раёне 16 красавіка 2020-га / gp.by 16 красавіка Гомельскую вобласць накрылі моцныя пылавыя буры. Гэта прыкметы змены клімату, піша gp.by. Прычынамі стыхіі...
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