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Гомельскую вобласць накрылі моцныя пылавыя буры

16.04.2020 20:22 — Разное | Euroradio  
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Источник материала: Euroradio

Гомельскую вобласць накрылі моцныя пылавыя буры
У Брагінскім раёне 16 красавіка 2020-га / gp.by

16 красавіка Гомельскую вобласць накрылі моцныя пылавыя буры. Гэта прыкметы змены клімату, піша gp.by. Прычынамі стыхіі называюць моцны вецер, зіму без снегу і цяперашняе сухое надвор'е. Аднымі з першых адчулі яе наступствы працаўнікі сельскай гаспадаркі — некаторыя працы на палях давялося прыпыніць. На шэрагу аўтадарог, асабліва ў паўднёвых раёнах, прыпынялі рух.

 
 
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У Брагінскім раёне 16 красавіка 2020-га / gp.by 16 красавіка Гомельскую вобласць накрылі моцныя пылавыя буры. Гэта прыкметы змены клімату, піша gp.by. Прычынамі стыхіі...
 
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