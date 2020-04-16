|
Субботник в Беларуси состоится 25 апреля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Республиканский субботник состоится в Беларуси 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот день предложено провести либо на рабочих местах, либо заняться благоустройством. Постановление Совета Министров определяет и порядок перечисления средств на счёт субботника.
Деньги в 2020 году пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Финансовую помощь окажут Национальному художественному музею и проекту по реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Республиканский субботник состоится в Беларуси 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день предложено провести либо на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)