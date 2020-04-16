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Субботник в Беларуси состоится 25 апреля

16.04.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Республиканский субботник состоится в Беларуси 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Субботник в Беларуси состоится 25 апреля

Этот день предложено провести либо на рабочих местах, либо заняться благоустройством. Постановление Совета Министров определяет и порядок перечисления средств на счёт субботника.   

Субботник в Беларуси состоится 25 апреля

Деньги в 2020 году пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Финансовую помощь окажут Национальному художественному музею и проекту по реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Республиканский субботник состоится в Беларуси 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Этот день предложено провести либо на...
 
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